麻疹｜機場連爆兩宗個案 30歲男子疑工作地點受感染 262人被列密切接觸者

衞生署衞生防護中心今日（18日）正調查一宗與早前個案有流行病學關連的本地麻疹個案，涉及一名30歲男子，他於4月14日起出現肌肉痛，4月15日出現發燒及喉嚨痛，4月17日出現皮疹。因症狀持續，他於4月17日到訪旺角一間私家診所求診，同日經中心安排入住明愛醫院接受治療。他的臨床樣本今日證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。病人現時正接受隔離治療，情況穩定。

病人於機場工作 與日前確診麻疹個案同一地點工作

流行病學調查顯示，病人於機場工作，他曾在4月3日與4月6日公布的麻疹個案同一地點工作。由於病人是先前機場病例的密切接觸者，中心已於早前提醒負責該機構的醫療服務提供者留意密切接觸者中可能出現的麻疹病例。其後，該機構的醫療服務提供者於4月17日呈報該疑似個案給中心跟進。病人不確定自己是否曾接種麻疹疫苗。由於病人獨居及於潛伏期內沒有外遊，中心認為病人很大可能於工作地點受到感染。

中心職員為在機場工作的密切接觸者進行評估及接種疫苗。政府新聞處

中心職員到機場視察患者工作地點的環境。

病人在傳染期（自4月13日起）內，除了於4月17日到訪私家診所，亦曾於4月13至15日到機場上班。中心正在病人曾到訪的私家診所及其工作地點進行接觸者追蹤，以找出密切接觸者以及是否涉及高危人士。

至今午5時 共100名曾共處診所及162名員工被列密切接觸者

截至今日下午5時，共有100名曾跟病人共同身處私家診所的人士及162名工作場所相關人員被列為密切接觸者。中心於今日下午3時至8時在機場設立健康站，為在機場工作的密切接觸者進行評估及接種疫苗。健康站將於明日（19日）及4月20日上午9時至下午6時繼續運作。中心今日已到機場患者工作的地點視察環境，並即場給予健康建議。中心會繼續對密切接觸者進行醫學監察。



中心會繼續調查和跟進個案。

因應全球麻疹疫情上升及其輸入風險，中心早前已發信提醒全港醫生有關麻疹的最新情況，並呼籲他們提高警覺及呈報任何懷疑個案。同時，中心亦已向外傭中介機構和機場業界發信，鼓勵外傭及機場員工接種麻疹疫苗，以保障健康及防止病毒在社區傳播。