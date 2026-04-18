馬會呈獻《馬到功成》電影香港首映 展現「馬」非凡能力 將在逾100國家及地區播放

馬會昨晚（17日）舉辦《馬到功成》電影香港首映禮。這部創新巨幕電影鉅製展現中國生肖「馬」的非凡能力，是馬會馬年系列活動之一。來自香港特區政府「共創明『Teen』」計劃的校友 、友師、學員以及合作夥伴委員會的策略夥伴委員代表一同出席首映禮，觀賞電影的3D版本。

出席首映禮的嘉賓包括政務司司長陳國基；中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員花有、發言人兼新聞及公共關係部主任黃景睿；社會福利署署長杜永恒；馬會行政總裁應家柏，以及馬會公司事務執行總監譚志源。

陳國基：馬會投入和支持凸顯香港作為中外文化藝術交流樞紐獨特角色

陳國基在首映禮致辭時表示，這部電影由中外製作團隊攜手精心打造，別具意義，感謝馬會讓「共創明『Teen』」計劃的校友、友師及學員可以先睹為快。馬會的投入和支持，不單止搭建了一座連接中外文化、說好中國故事的藝術橋樑，更突顯了香港作為中外文化藝術交流樞紐的獨特角色。推動文化傳承和科普教育，需要社會各界同心協力，而馬會正正做了很好的示範。

馬會獨家贊助《馬到功成》電影 頌揚香港對馬匹及賽馬運動熱愛

馬會行政總裁應家柏表示，馬象徵激情、活力和躍進，與「共創明『Teen』」計劃年輕校友和學員所展現的特質一樣，為更美好的未來而奮鬥。作為世界級馬匹運動及慈善機構，馬會透過獨家贊助《馬到功成》電影，頌揚香港對馬匹及賽馬運動的熱愛；在內地，馬會是電影的獨家公益支持方，支持電影未來3年在全國各地上映，讓數百萬孩童感受馬匹的魅力。

在馬會支持下，《馬到功成》電影已先後在上海、廣州及倫敦舉行首映；在香港的首映禮後，馬會將安排放映專場予不同的合作夥伴及團體欣賞，體現馬會在推動青年發展及社區參與的角色。電影未來將在全球 100 多個國家及地區播放。

馬會推出馬年系列活動，橫跨全年，頌揚人馬的深厚情誼，以及賽馬運動多年來對香港持續發展的貢獻，與眾同樂；推動本地旅遊，並促進馬匹運動和體育發展。賽馬不僅深深植根社區，是廣受歡迎的體育活動，更體現香港「我做得到」的精神，成為「一國兩制」下香港繁榮穩定的標記。香港的世界級賽馬在全球處於領先地位，我們的賽駒在國際舞台上屢創佳績，讓香港市民引以為傲。這一切的成就，都離不開「馬」。

共創明「Teen」計劃校友、學員觀影感悟堅持力量

共創明「Teen」校友會校友葉馨意表示，電影講述的馬匹故事啟發她在面對任何困難時，不要因為害怕而放棄；應該保持心中熱情、信賴身邊的人，並堅定向前，就能做到馬到功成。共創明「Teen」計劃學員鄧淮文表示，感謝馬會邀請出席首映禮；透過《馬到功成》電影感受到馬匹的團結和耐力，正如他自己作為籃球隊隊員一樣，需要一直堅持訓練，讚嘆馬匹比人類更厲害。

陪同鄧淮文出席首映禮的共創明「Teen」計劃友師、香港賽馬會公眾騎術學校營運高級經理姚敬行表示，感受到學員對馬有更大興趣，未來會帶他參觀公眾騎術學校、安排騎馬體驗，希望他在生涯規劃會考慮加入馬術事務行業。