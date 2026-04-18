律師會完成訪京展現法律專業承先啟後 以行動回應時代使命精神

香港律師會順利完成於4月13日至16日舉行、為期4天的北京公務訪問。律師會衷心感謝中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室，以及中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室法律部的悉心協調與安排，令是次訪問圓滿順利。

律師會此行聚焦國家未來5年發展藍圖

今年正值國家「十五五」規劃開局之年，是承先啟後、擘畫未來的重要時刻。律師會此行聚焦國家未來5年的發展藍圖，深入探討香港法律專業在新階段下的角色定位與責任擔當，並以實際行動主動對接、融入國家發展大局。

農融高度肯定律師會過去一年工作成果

是次北京公務訪問啟程前夕，正值4月8日香港律師會成立紀念日。律師會自1907年成立以來，已走過逾一個世紀的歷程，並即將邁向120周年。在這一重要歷史節點上，理事會隨即展開為期4天、走訪8個部委與機構的北京公務訪問，既是對歷史傳承的延續，更是面向未來的積極實踐，充分展現香港法律專業承先啟後、以行動回應時代使命的精神。

期間，在拜訪中央港澳工作辦公室及國務院港澳事務辦公室時，中央港澳辦、國務院港澳辦副主任農融高度肯定律師會過去一年的工作成果，並表示中央港澳辦將繼續支持香港法律界發揮專業優勢，配合香港特區政府主動對接「十五五」規劃，持續擦亮香港法治「金字招牌」，在融入和服務國家發展大局中發揮更大作用。

訪問期間首辦兩場交流會、首訪國家航天局

是次訪問亦涵蓋多項突破性的「第一次」，包括舉辦兩場交流會，分別與科技創新企業代表，以及內地6所高校的師生深入交流。此外，理事會亦首次到訪國家航天局及中國經濟體制改革研究會，全面展現香港律師會在「十五五」規劃新階段下主動作為、積極擔當的實踐與決心。

展望未來，香港律師會將繼續在「一國兩制」框架下，堅守專業自主與法治原則，發揮獨特制度優勢，深化交流合作，為國家法治建設及高水平對外開放貢獻更堅實而長遠的力量。