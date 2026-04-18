來片．一分鐘話你知︱阿兹海默症有望得根治方案 9名諾獎圖靈獎得主齊聚香港 讚港高度投入科研

香港近年在創新科技領域取得矚目成就，展現其作為國際創科中心的實力。醫療科技方面，進駐InnoHK的香港科技大學校長葉玉如團隊發現，一種能激活大腦免疫系統的特殊蛋白，有望根治阿茲海默症。

世界上最遙遠的距離不是生與死，而是「我就站在你面前，但你忘了我是誰」。對阿茲海默症患者家屬來說，這段距離是絕望的深淵。但現在有轉機，葉玉如團隊發現，一種特殊蛋白能像清道夫一樣，激活大腦免疫系統，清除有毒物質，這不只是緩解症狀，而是有潛力根治該病，將人類與健康的距離重新拉近。

除了醫學有突破，太空也不再遙遠。國家探月工程帶回的月壤背後，藏著香港InnoHK大學團隊開發的航天技術。本周香港的創科盛事接踵而來，9位諾貝爾獎和圖靈獎得主齊聚香港，曾覺得香港創科沉寂的Tim Hunt都驚嘆本港現時的能量顯而易見。

Harvey Alter更讚嘆，地緣政治下，香港和內地對科研的高度投入是世界的榜樣。過去有人說「High Tech揩嘢，蹉跎咗歲月」，隨著政府加強投入創科發展，加上香港的優質人才，香港聯同深圳和廣州的科技集群，躍升至全球第一，數碼競爭力亞太排第二，研發新科技中心亞太排第五。香港未來創科發展不再只是追趕者，而是留下一個讓世界追趕的距離。