七欖2026｜近5000球迷精心打扮到南看台觀賽 體育園料中午起迎人流高峰 啟動候等區讓球迷分批進場

七人欖球盛事踏入第二日，不少球迷一早盛裝打扮、精心造型，浩浩蕩蕩前往啟德體育園，投入年度最狂熱的七欖派對。

作為香港七欖最具代表性的觀賽區域之一，南看台向來以澎湃氣氛及創意百出的造型聞名，今日同樣人氣高企，預計將再次成為球迷聚集、歡呼不絕的焦點。 園方提醒有意前往南看台的球迷，觀眾需經B閘口進場，並只限18歲或以上人士進入。 入場時須掃描成人門票，園方或會要求出示身份證明文件以核實年齡，敬請配合，以確保安全及秩序。

截至今早11時30分，已有接近5,000名球迷率先進入南看台，投入場內一連串熱身氣氛的賽前活動，現場人潮不斷，預計中午時段將開始迎來人流高峰。隨着入場人數持續攀升，園方已即時啟動相應人流管理措施，設立候等區安排，分批引導球迷有序進場，確保場內秩序及觀賽體驗。

如南看台內人數達到上限，一般門票觀眾將需於B閘外指定等候區排隊，待有人離場後，依現場工作人員指示按次序進入；若等候區人數亦告滿額，排隊區將暫停開放。 持有「南看台通行證」的人士則可經專用入口直接進場。 現場候等區設有清晰標示，顯示最新候等人數，方便球迷靈活安排行程。球迷亦可按需要選擇先到場內其他觀賽位置欣賞賽事，或前往球迷村參加各項精彩活動。

啟德體育園將繼續與主辦單位及相關部門保持緊密協調，在賽事期間於南看台一帶加派人手，協助人流管理及提供即場支援，務求為球迷帶來一個安全、有序而又盡興難忘的七欖觀賽體驗。

