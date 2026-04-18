2內地青年被指控去年輪姦醉娃今獲撤控 其中1人申訟費獲批 官指沒有自招嫌疑
更新時間：12:12 2026-04-18 HKT
發佈時間：12:12 2026-04-18 HKT
發佈時間：12:12 2026-04-18 HKT
1名女子指控2名內地男子，去年11月初乘其酒醉後在旺角某酒店輪姦自己，2名內地男子同被控1項強姦罪，自同月月中起還押至今，控方今早於西九龍裁判法院申請撤控獲准。其中1名被告申請訟費，控方反對指2人自招嫌疑，2人承認曾與事主交歡，被控後翌月才願意提供手機密碼供警方進一步調查，控方再索取法律意見後才決定撤控。署理主任裁判官黃雅茵認為被告沒有自招嫌疑，批出訟費。
2名男被告分別為27歲業務顧問王柏川和24歲售貨員徐子嵐，均持雙程證，原被控於2025年11月4日在香港九龍旺角大南街23號旺角睿景酒店強姦女子X。
案件編號：WKCC5043/2025
法庭記者：陳子豪
最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
2026-04-16 11:56 HKT
《中年好聲音4》新評審終曝光 陳潔靈回歸接替谷婭溦 嘉賓評審身份大公開有位前TVB小生
2026-04-17 12:00 HKT
親自送機 何婉盈「讓愛高飛」
23小時前