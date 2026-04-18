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2內地青年被指控去年輪姦醉娃今獲撤控 其中1人申訟費獲批 官指沒有自招嫌疑

社會
更新時間：12:12 2026-04-18 HKT
發佈時間：12:12 2026-04-18 HKT

1名女子指控2名內地男子，去年11月初乘其酒醉後在旺角某酒店輪姦自己，2名內地男子同被控1項強姦罪，自同月月中起還押至今，控方今早於西九龍裁判法院申請撤控獲准。其中1名被告申請訟費，控方反對指2人自招嫌疑，2人承認曾與事主交歡，被控後翌月才願意提供手機密碼供警方進一步調查，控方再索取法律意見後才決定撤控。署理主任裁判官黃雅茵認為被告沒有自招嫌疑，批出訟費。

2名男被告分別為27歲業務顧問王柏川和24歲售貨員徐子嵐，均持雙程證，原被控於2025年11月4日在香港九龍旺角大南街23號旺角睿景酒店強姦女子X。

案件編號：WKCC5043/2025

法庭記者：陳子豪

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