中東局勢｜丘應樺：中東佔港直接貿易總額1.5% 對港經濟影響有限 冀開拓中亞、東歐及北非市場

中東局勢波譎雲詭。商務及經濟發展局局長丘應樺今早（18日）在電台節目表示，香港與中東的貿易佔比不高，但機遇強大。他指出，行政長官出訪中東後，已有不少企業前往當地拓展商機，雖然現時受中東局勢影響，但長遠仍感樂觀，認為當地具發展機遇。丘應樺又稱，香港需開拓更多經濟體市場，未來將集中發展中亞、東歐，並利用土耳其進入北非市場。

政府盡力吸引中東基金和資金來港投資 助港發展經濟

丘應樺表示，中東局勢不穩，但對香港經濟影響有限，因目前中東只佔香港直接貿易總額的1.5%。他亦理解航空公司因油價上升等因素，需要調整往返中東的航班。他指出，油價上升會影響營運成本，航空公司會因此調配航班。即使香港沒有直航，仍可經其他航點前往中東。由於香港與中東貿易額不算大，他認為影響未必太深遠。

他續指，長遠而言，當地地緣政治穩定下來，企業會看清實際情況，屆時投資信心不會受到影響。政府會盡力吸引中東基金和資金來港投資，助力香港整體經濟發展。

香港去年躍升為全球第五大商品貿易經濟體

丘應樺提到，根據世貿組織日前發表報告，香港去年躍升為全球第五大商品貿易經濟體，較之前上升兩位。他對此感到非常開心，認為香港貿易顯著增長，有賴於國家經濟發展，以及政府協助內地企業「走出去」。他指，香港從事大量轉口貿易，而電子產品及電動車發展亦影響本港貿易增長。

香港與多個經濟體簽訂自貿協定及投資保護協定

丘應樺提到，當局同時協助企業拓展海外市場，與多個經濟體簽訂自貿協定及投資保護協定。香港至今已分別與21個海外經濟體簽訂9份貿易協定，並與33個海外經濟體簽訂24份投資協定。

他續稱，香港目前在東盟地區設有4個經貿辦，分別位於新加坡、印尼雅加達、泰國曼谷及馬來西亞吉隆坡，足以涵蓋東盟10國。他舉例指，若越南企業需要協助，新加坡經貿辦可提供支援；經貿辦與當地商會亦有密切聯繫。

他強調，「十五五」規劃中提及重視香港作為國際貿易中心的地位，特區政府一直推出多項相關措施，如行政長官出訪中東等地，商經局亦跟進相關工作，以鞏固香港貿易中心地位，融入國家發展大局及大灣區整體發展。

丘應樺出訪成都、貴州拓白酒市場 冀開發茅台雪糕等商品

丘應樺表示，早前出訪成都及貴州，開拓中國白酒貿易市場，推廣香港作為烈酒貿易樞紐的優勢，期望引入更多中國白酒貿易，開拓更多元化商品，如茅台雞尾酒、茅台咖啡及茅台雪糕。政府未來將推廣香港作為中國白酒「走出去」平台。