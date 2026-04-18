七欖2026｜啟德體育園打造環保盛事 推可分解紙杯 餐具廚餘轉堆肥 辦工作坊教回收 吳守堅：致力打造低碳賽事空間

香港國際七人欖球賽昨日起一連三日在啟德體育園主場館舉行。適逢賽事50周年，球迷可以全力投入體育園呈獻的「精彩欖球＋美味佳餚」無敵組合。園區一直積極推動「走塑」文化，所有食物容器均採用具環保認證的可降解紙杯及紙盒，並配合木餐具、竹筷及竹漿紙餐巾；飲管及杯蓋則主要以甘蔗物料製成，並採取「應要才給」的安排，在不影響用餐體驗及衞生的前提下，盡量減少使用即棄膠。

今年場內餐飲選擇歷來最豐富，有薯條、熱狗、巨型漢堡、蘇格蘭蛋、清真牛肉等美食，配搭多款飲品，滿足不同口味 。全場設有超過30個餐飲攤位及15個快閃攤位，加上由中國香港欖球總會於球迷村的人氣咖啡及西式美食品牌，行幾步就找到好食好飲。

吳守堅：希望成為香港推動盛事與環保並行的示範平台

啟德體育園總監（營運）吳守堅對《星島頭條網》表示，體育園定位不僅是盛事場地，更希望成為香港推動盛事與環保並行的示範平台，園區採用綠色建築與生態設計，應用節能及可再生能源系統，推動「走塑」文化及全面廢物管理等，致力打造低碳賽事空間。

為符合安全規定，園區在活動期間對觀眾攜帶水樽入場有所限制。吳守堅指，場館內設置多部飲水機，為訪客提供經過濾及紫外光消毒的飲用水，並配備可降解紙杯。園方會定期更換濾芯、清潔水缸及檢測水質，訪客可放心飲用。而在每場活動前，清潔承辦商亦會為飲水機進行全面清潔，避免微生物滋生及污染物積聚。

體育園引入大型廢物分解系統 廚餘紙制容器轉堆肥

同時，體育園亦引入了大型廢物分解系統，將園內產生的廚餘、紙杯及其他紙製容器即時轉化為堆肥，減少廢物棄置量及運輸和清洗容器所需的額外資源及碳排放。吳守堅表示，系統每年可處理超過200噸廢物，當中近85%的固體廢物會轉化為水蒸氣，即使在活動高峰期，亦可大幅緩解大型活動期間的廢物棄置量。換言之，於一連三天的七欖賽事中，觀眾所使用的紙盒、紙杯，最終會化作花圃的養分，形成資源循環的閉環。

為進一步實踐惜物減廢和資源循環，體育園在主要出入口設置分類回收站，並安排專責回收大使於觀眾進場及散場時推廣分類回收，即場回收有用的廢物及資源。活動期間，園區設有逾220個分類回收箱，以回收食物包裝和紙杯等，並由專責清潔及回收隊伍即時分揀，確保廢物可以高效處理。

辦親子工作坊 教授簡單回收技巧

此外，在舉行七人欖球賽期間，啟德體育園和碧瑤合作舉辦親子工作坊，讓家庭學習簡單的回收技巧，並用回收材料製作手工鑰匙圈。這些充滿樂趣和創意的活動幫助孩子和家長共同學習，將發展融入日常生活。

回收不只是一句口號，更是關愛地球的簡單方式，透過重複利用材料，便可以減少浪費，保護環境。

體育園誠邀大家在今明兩天前往體育大道參加工作坊。這樣，回收不僅是一種行動，更成為家庭共享的體驗。