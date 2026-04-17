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蚊患︱上水誘蚊器指數達21.3% 食環署巡查揭有屋邨滋生蚊子 已檢控物管公司

社會
更新時間：22:02 2026-04-17 HKT
發佈時間：22:02 2026-04-17 HKT

踏入春季，天氣溫暖潮濕，蚊患問題再度引起關注。食環署今日( 17日 )公布，本月第二批涵蓋8個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數，其中北區上水的第一階段誘蚊器指數達21.3%，至於其餘在10%以下的地區，包括中西區、九龍城區、觀塘區、沙田區、葵青區及荃灣區。

已檢控物業管理公司

上水誘蚊器的數據顯示蚊患較多的地方包括公園、學校、公共屋邨及村屋。食環署今日巡查發現一個公共屋邨內有蚊子滋生，已向物業管理公司提出檢控。針對指數高於10%的北區上水，按因應基孔肯雅熱情況而實施的安排（即將原先在分區誘蚊器指數達20%時進行的強化控蚊工作，擴展至誘蚊器指數介乎10%至20%的區域），食環署正聯同有關部門及持份者找出蚊患情況較高的地點，進行密集且具針對性的控蚊工作。

食環署人員在北區上水一學校設置新型捕蚊器，並向校方提供相關技術支援和防治蚊患建議。政府新聞處
食環署人員在北區上水一學校設置新型捕蚊器，並向校方提供相關技術支援和防治蚊患建議。政府新聞處

食環署與各相關部門及持份者正積極跟進控蚊工作，亦會舉辦宣傳展覽、派發宣傳單張及海報，並通知各訂閱快速通報系統的屋苑，建議管理公司和住戶提高警覺，共同採取防蚊滅蚊措施。此外，食環署會加強監察該地區的誘蚊器指數，以檢視滅蚊工作成效。

 

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