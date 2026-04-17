民青局賽馬會青立方啓用 馬會 : 冀成年輕人聚腳點 讓他們匯聚交流拓展潛能

位於柴灣青年廣場四樓的全新空間「民青局賽馬會青立方」去年底完成翻新工程，並開始試行營運。短短3個多月內已成為廣受青年朋友歡迎的聚腳點，即日起正式啟用。此項目是香港賽馬會去年慶祝140周年，宣布透過其慈善信託基金審批撥捐14億港元特別捐款，支持的5項青年發展計劃之一，亦是行政長官於2024年《施政報告》中提出，由民政及青年事務局牽頭將青年廣場打造成為全新的青年地標。

「立方無界·青創未來」香港青年好故事@Y Cube於今日（17日）舉行，標誌着青立方正式啟用。出席的嘉賓包括民青局局長麥美娟、中聯辦青年工作部副部長萬寧、民青局常任秘書長李百全、民青局副局長梁宏正、民青局青年專員陳瑞緯、香港賽馬會董事羅啟華、香港菁英會基金有限公司主席施榮忻及香港菁英會主席黃進達等。

馬會董事羅啟華 : 期望「青立方」成為年輕人聚腳點

馬會董事羅啟華致辭時表示，馬會2025年宣布撥款改造青年廣場，讓年輕人發揮創意，盡展才華，追尋夢想。這體現馬會積極推動「家中青幼」的慈善策略，務求幫助青年人更好裝備自己，盡展所長，貢獻香港，服務國家。多年來，馬會主導策動及支持不同青年相關項目，包括支持民青局與青年發展委員會推出經優化的「民青局賽馬會青年生涯規劃計劃」，以及支持民青局舉辦「青年節@HK」等。他期望「青立方」能成為年輕人的聚腳點，讓他們匯聚交流，豐富知識，拓展潛能，成為愛國愛港、具備正向思維與國際視野的新一代。

民青局局長麥美娟（中）、中聯辦青年工作部副部長萬寧（右七）、民青局常任秘書長李百全（右六）、民青局副局長梁宏正（左五）、民青局青年專員陳瑞緯（左四）、香港賽馬會董事羅啟華（左七）、香港菁英會基金有限公司主席施榮忻（右五）及香港菁英會主席黃進達（右一）等嘉賓出席「立方無界 · 青創未來」香港青年好故事@Y Cube。

「民青局賽馬會青立方」部分設施。

「民青局賽馬會青立方」部分設施。

青年廣場於2010年正式啟用，是政府推動青年發展的重要項目。馬會慈善信託基金出資1.5億港元支持翻新工程及營運資助，項目涵蓋改造青年廣場的一樓Y展覽平台及四樓。翻新後的「青立方」佔地逾萬平方呎，由香港菁英會基金有限公司負責營運。場地設計過程中廣泛聽取青年意見，充分體現「以青年為本」的理念。場地設施包羅萬有，為青年人提供多元、實用的學習和體驗機會。其中，為配合民青局會推行「香港青年好故事」計劃，場地設有視頻工作室，供青年用作拍攝視頻宣揚青年好故事，並提供與製作和拍攝視頻相關的培訓。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對以上青年相關項目的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。