無創「組織碎化技術」治胰臟癌 港大團隊完成亞洲首兩宗臨床個案

由港大醫學院領導的研究團隊，近日成功利用無創「組織碎化技術」（Histotripsy），完成亞洲首兩宗治療胰臟癌的臨床個案。此項新技術為不適合傳統治療的患者帶來希望，初步成效顯著。

組織碎化技術治療兩宗胰臟癌

由香港大學臨床醫學學院外科學系臨床教授兼港怡醫院肝腫瘤外科中心總監陳智仁，及港怡醫院介入放射中心總監兼放射科顧問醫生劉泳恆帶領的團隊，成功完成兩宗組織碎化技術治療胰臟癌的臨床試驗。

首宗個案為一名患有局部晚期胰臟癌的中年病人，其胰臟頭的5厘米腫瘤，位置非常靠近膽管和血管，經治療後明顯縮小，痛楚等相關症狀亦獲改善，術後兩周血清腫瘤標記CA 19.9濃度更下降超過三倍。

另一名患者的胰體有一個2.5厘米的腫瘤，並伴隨多發性肝轉移，團隊在同一次治療中，以組織碎化技術同步處理，屬亞洲首例。術後影像顯示，原發腫瘤及轉移病灶均有良好反應。

港怡醫院fb

新技術仍屬臨床試驗

研究團隊指出，初步臨床經驗顯示，組織碎化技術或可為部分不適合進行傳統治療的患者，提供新的治療選項。是次臨床試驗獲李嘉誠基金會支持，團隊表示將致力為癌症病人，探索更高質素及更安全的醫療服務。

組織碎化技術在胰臟癌治療的應用，目前仍屬研究階段，正進行臨床試驗以評估其安全性及有效性。

李嘉誠基金會一直支持Histotripsy（組織碎化）技術，分別捐贈了三台「Histotripsy 系統」給港大醫學院（置於港怡醫院）、中大醫學院（置於中大醫院）、養和醫院 ，兩台給新加坡新加坡國立癌症中心和新加坡國立大學癌症中心，一台給美國史丹福大學，一台給英國劍橋大學。