宏福苑大火︱首批居民下周一上樓 孫玉菡澄清 : 社署沒指示不准義工陪伴
更新時間：17:37 2026-04-17 HKT
發佈時間：17:37 2026-04-17 HKT
發佈時間：17:37 2026-04-17 HKT
大埔宏福苑7座受災大廈住戶，下星期一( 20日 )起可按當局安排的時段上樓執拾。對於有報道指有宏福苑居民接獲一戶一社工通知，上樓當日不能帶同義工搬運物品。勞工及福利局局長孫玉菡今日( 17日 )澄清，消息純屬誤傳，強調社署給一戶一社工的指示是全力協助居民，沒有提出任何指示，不准義工陪居民上樓。
一戶最多登記4人上樓 朋友或義工亦可
他表示，社署給予「一戶一社工」最清楚的指示是全力協助居民，但由於場地所限，每一戶最多可以登記四人上樓，「一戶一社工」協助他們登記。在已登記的人士中，除了居民和他們的家人外，有些是朋友或義工，所以只要跟足程序，每一戶最多登記四位，「一戶一社工」會協助居民辦妥上樓執拾的安排。
對於「義能聯合會」取消借用外骨骼協助宏福苑居民上落樓梯的計劃，孫玉菡重申今次上樓執拾安排一定要有序、安全的，每一戶最多有四人上樓，事前要登記，方便進行安全管理、人流出入管理。只要登記了就可以上樓，登記人士不限戶主家人，也可以是朋友或者義工。
「義能聯合會」今日指，收到前法團成員通知，提醒在社區內活動需更重視安全配套及權限，以確保所有人的絕對安全。目前原定場地之樓梯不適合用作測試，因此測試活動即時暫停，直到組織能提供更安全、完善的環境為止。
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