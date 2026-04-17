何超瓊指遭前金融顧問騷擾 高院批出臨時禁制令

已故賭王何鴻燊的二房長女何超瓊指控前證監會持牌代表陳芃余，自去年3月起持續騷擾及恐嚇自己，早前入稟高等法院控告陳芃余，要求法庭下令禁制陳芃余接觸或靠近何及旗下公司美高梅及信德集團辦公室範圍，亦不得散播任何誹謗或貶損言論，另向陳芃余追討賠償，並向法庭申請臨時禁制令。何超瓊今早於高等法院交代已妥為送達涉案文件，草擬了命令向法庭申請，暫委法官廖文健遂批准申請，將案件押後審議。

原告為何超瓊；被告為陳芃余，今缺席聆訊。入稟狀指，被告自2025年3月起騷擾及恐嚇何超瓊等，遂入稟要求法庭禁制被告直接或間接對何超瓊作出騷擾、非法侵入何超瓊擁有的物業、進入或停留於美高梅中國控股有限公司及信德集團有限公司辦公室的30米範圍內。何超瓊亦要求法庭禁制被告以電話、電郵或其他方式接觸或聯絡自己，印製、製作、散發、傳送或以其他方式發布任何包含虛假、誹謗或貶損何超瓊的資料，另要求法庭下令被告向何超瓊賠償等。

案件編號：HCA528/2026

本報記者