七欖︱旅發局為開幕禮注入三大亮點 國產機械人啦啦隊驚喜登場

「香港國際七人欖球賽」今起一連三日在啟德主場館上演，開幕禮於今日下午6時42分 舉行。七欖踏入50周年，香港旅遊發展局為開幕禮注入創新元素，同時融合傳統文化，向全球展示香港作為 「亞洲盛事之都」 的魅力。

開幕禮有三大亮點，包括機械人表演、大型激光投影效果及傳統舞龍表演。在現場參加開幕禮的文體旅局長羅淑佩亦不禁感嘆，指機械人啦啦隊演出有驚喜，笑言自己跳舞「一定冇佢哋咁叻」。

首先的機械人表演，當中是曾亮相央視春晚的國產機械人，獲旅發局邀請成為七欖開幕禮特別表演嘉賓，10 個機械人聯同真人啦啦隊同台演出，結合「體育 × 創科 × 娛樂」，為七欖帶來全新觀賞體驗

其次，是大型激光投影效果。 主場館大草坪配合舞動激光投影，呈現歷屆參賽國家、七欖傳奇球星名字及雙龍飛舞效果，象徵七欖 50 年黃金發展



第三，是傳統舞龍表演。以舞龍表演揭開序幕，為活動增添節慶及文化色彩。