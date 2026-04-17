七欖︱啟德體育園呈獻「精彩欖球＋美味佳餚」無敵組合 動員2千前線確保球迷盡興而歸
更新時間：17:03 2026-04-17 HKT
發佈時間：17:03 2026-04-17 HKT
發佈時間：17:03 2026-04-17 HKT
一連三日香港七人欖球賽在啟德體育園主場館開打，球迷可以全力投入體育園呈獻的「精彩欖球＋美味佳餚」無敵組合。
今年場內餐飲選擇歷來最豐富， 有薯條、熱狗、巨型漢堡、蘇格蘭蛋、清真牛肉等美食，配搭多款飲品，滿足不同口味 。全場設有超過30個餐飲攤位及15個快閃攤位，加上由中國香港欖球總會於球迷村的人氣咖啡及西式美食品牌，行幾步就搵到好食好飲。
為確保大家玩得盡興，啟德體育園每日動員約2,000名前線同事，由看台到VIP貴賓套房全力支援餐飲服務，目標只有一個——食得滿足、叫得盡情、享受每一刻。
啟德體育園提醒入場球迷，未來幾日或有雨，記得自備雨具 。因應安全安排，長度超過35厘米的長雨傘將不可帶入場內，請留意相關安排。
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