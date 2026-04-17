涉偷無印良品逾百件衣物 3越南人被控盜竊罪 還押7月再訊
更新時間：16:51 2026-04-17 HKT
發佈時間：16:51 2026-04-17 HKT
發佈時間：16:51 2026-04-17 HKT
3名越南人涉於今年2月和4月在3間「無印良品（MUJI）」分店盜竊共逾百件衣物，總值約2.8萬元。3人被控共3項盜竊罪，今於九龍城裁判法院首次提堂，暫毋須答辯，以待警方進一步調查案件及索取出入境紀錄。裁判官莫子聰押後案件至7月10日再訊，3名被告保釋申請被拒、須還押候訊。
3名被告為58歲無業女Le Thi Hong 、39歲無業男Nguyen Duc Dung、36歲無業女Dao Thi Phuong Lien。
Le Thi Hong被控一項盜竊罪，指她於2026年2月14日在尖沙咀美麗華廣場「無印良品」偷竊35件衣物，總值約1萬元。其餘2名被告則同被控2項盜竊罪，指他們於2026年4月14日，先後在元朗形點「無印良品」偷竊34件衣物及在荃灣如心廣場商場「無印良品」偷竊36件衣物，總值約1.8萬元。
案件編號：KCCC1159/2026
本報記者
最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
2026-04-16 11:56 HKT
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
2026-04-16 07:30 HKT
沙田瀝源邨火警 200人疏散
4小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
2026-04-16 16:55 HKT