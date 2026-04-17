機場演習模擬極端天氣來襲 加強颱風季應對能力 首涵蓋二號客運大樓

香港國際機場今日（17日）凌晨舉行「Summer Blow 2026」演習，以加強機場應對即將來臨的颱風季節的應變能力。是次演習亦為預備二號客運大樓於5月27日啟用而舉行的首次相關演習。演習共有約700名來自約30個機構的人員參與。

模擬極端天氣 演練人流管理及行李處理

演習模擬熱帶氣旋逐步逼近本港，天氣情況持續惡化至懸掛十號颶風信號的情景。各應變單位包括香港機場管理局、相關政府部門、航空公司、旅客及停機坪服務營運商，以及其他機場業務夥伴，按既定程序採取協調行動，確保機場在惡劣天氣下仍然安全及維持運作。

演習期間，一號及二號客運大樓進行人流管理演練，機管局當值人員、航空公司地勤人員及機場保安等引導及控制旅客人流，並向受影響旅客派發樽裝水及乾糧。機場亦實施緊急行李處理安排，以應對行李積壓情況。同時，停機坪上亦進行登機橋繫固及還原工作，以確保安全。機管局亦啟動機場緊急應變中心，以促進各持份者之間的有效溝通及協調，並透過航班重新編配程序為航班有序恢復服務作出規劃。

演練熱帶氣旋遠離後交通協調安排

隨着演習模擬熱帶氣旋逐漸遠離，各相關單位立即展開工作準備恢復運作，包括啟動電子的士派籌系統及統籌地面交通安排，協助抵港旅客在航班運作及地面交通逐步恢復期間，順利離開機場。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，「Summer Blow」演習對確保機場在颱風季節的應變準備至為重要。今年的演習首次在即將啟用的二號客運大樓進行，別具意義，讓各相關單位得以熟習新客運大樓的佈局及設施，以及旅客流程安排。姚兆聰很高興演習能順利及成功完成，充分展現香港國際機場在機場社區通力合作下，應對極端天氣、保障旅客安全及維持機場運作的卓越能力。