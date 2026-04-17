天氣｜天文台 : 下午5時左右離島區有冰雹報告 晚上7時取消黃雨

天文台指在下午5時左右，離島區有冰雹報告，晩上7時取消黃雨。

預料現時影響廣東的低壓槽會在星期六逐漸減弱，該區驟雨減少，日間炎熱。根據天文台的9天天氣預測，由明天(18日)起至4月26日均會下雨。

天文台預料低壓槽會在星期六逐漸減弱，該區驟雨減少，日間炎熱，根據天文台的預測，明天(18日)氣溫介24至29度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間炎熱。 周日(19日)最低氣溫24度，最高氣溫29度，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。及至下周一(20日)最高氣溫28度，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

下周初華南沿岸有幾陣驟雨

天文台又預料受偏東氣流及高空擾動影響，下周初華南沿岸有幾陣驟雨。下周二(21日)氣溫同樣是介乎24至28度，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。下周三(22日)最高氣溫上升1度至29度，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及炎熱。

另外，一道低壓槽會在下周中後期為該區帶來不穩定天氣，下周四(23日)到周日(26日)均有幾陣驟雨，氣溫亦稍為回落，24日當天最低氣溫只有22度，若與前一日的最高氣溫相比下跌5度，周六(25日)氣溫則稍為回升，介乎23至26度，大致多雲，局部地區有雷暴。

