Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣｜天文台 : 下午5時左右離島區接冰雹報告 持續約兩三分鐘

社會
更新時間：15:33 2026-04-17 HKT
發佈時間：15:33 2026-04-17 HKT

天文台指在下午5時左右，離島區有冰雹報告，晩上7時取消黃雨。天文台於社交平台發文，指今日下午大約5時接獲市民報告，離島區拍攝到冰雹，並持續兩至3分鐘。由雷達圖顯示，該段時間香港南部有強烈回波出現。

另外，天文台預料現時影響廣東的低壓槽會在星期六逐漸減弱，該區驟雨減少，日間炎熱。根據天文台的9天天氣預測，由明天(18日)起至4月26日均會下雨。

天文台預料低壓槽會在星期六逐漸減弱，該區驟雨減少，日間炎熱，根據天文台的預測，明天(18日)氣溫介24至29度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間炎熱。 周日(19日)最低氣溫24度，最高氣溫29度，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。及至下周一(20日)最高氣溫28度，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

下周初華南沿岸有幾陣驟雨

天文台又預料受偏東氣流及高空擾動影響，下周初華南沿岸有幾陣驟雨。下周二(21日)氣溫同樣是介乎24至28度，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。下周三(22日)最高氣溫上升1度至29度，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及炎熱。

另外，一道低壓槽會在下周中後期為該區帶來不穩定天氣，下周四(23日)到周日(26日)均有幾陣驟雨，氣溫亦稍為回落，24日當天最低氣溫只有22度，若與前一日的最高氣溫相比下跌5度，周六(25日)氣溫則稍為回升，介乎23至26度，大致多雲，局部地區有雷暴。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
田蕊妮再度患癌 持續低燒檢查發現淋巴有癌細胞須接受標靶治療 年半前透露患肺腺癌
田蕊妮再度患癌 持續低燒檢查發現淋巴有癌細胞須接受標靶治療 年半前透露患肺腺癌
影視圈
2小時前
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
01:35
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
影視圈
6小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
七欖︱天文台一度發黃雨警告 啟德體育園啟動上蓋防漏裝置
社會
4小時前
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
01:23
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
商業創科
7小時前
瀝源邨榮瑞樓高層起火。fb：沙田之友
00:44
沙田瀝源邨火警 200人疏散
突發
7小時前
百佳傳賣盤 港澳分店達240間 北上潮衝擊縮舖 90年代「黃老太」廣告創一代回憶
百佳傳賣盤 港澳分店達240間 北上潮衝擊縮舖 90年代「黃老太」廣告創一代回憶
商業創科
6小時前
上環斬人│男事主為證券公司負責人 上班途中遇襲 聲稱無結怨無欠債
00:58
上環斬人│男事主為證券公司負責人 上班途中遇襲 聲稱無結怨無欠債
突發
4小時前
《中年好聲音4》新評審終曝光 陳潔靈回歸接替谷婭溦 嘉賓評審身份大公開有位前TVB小生
《中年好聲音4》新評審終曝光 陳潔靈回歸接替谷婭溦 嘉賓評審身份大公開有位前TVB小生
影視圈
9小時前