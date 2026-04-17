宏福苑聽證會︱最近起火火源棚架工人作供 : 曾開水喉救火 惟僅30秒便無水

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（17日）舉行第14場聽證會。地盤工人鍾潤新首先作供，代表獨立委員會的大律師李澍桓形容鍾潤新可能是其中一位最接近起火火源的棚架工人。鍾潤新供稱，起火當日在宏昌閣4樓外牆棚架開工，最初聽到有人叫「火燭」時，他便見到下方出現火光，隨即打算用水喉救火。他指，有一條天台水喉供工友使用，他曾嘗試開水，但約30秒後便沒有水。最終，他沒有返回「生口」，而是與其他同事一同爬棚架落地逃生。

CCTV聽到有大喊「火燭」 又有人問「邊個食煙」

李澍桓播放當日約下午2時40分，宏昌閣外牆棚架的閉路電視紀錄，亦聽到影片中有大喊「火燭」，又有人問「邊個食煙」等。

李澍桓問鍾潤新是否知道身邊同事安全離開，鍾潤新表示起初不知道，後來才知他們安全，成功撤離。

至於工人吸煙問題，鍾潤新向警方表示自己也是煙民，但從未在棚架上吸煙。事發時，工友之間曾互相詢問是否有人吸煙或遺留火種。他在地盤工作的兩三個月期間，由於工作位置以圍網分隔，每人獨立工作，難以看到他人，所以難見到有無其他工人在棚架上吸煙。他指，地盤沒有劃定吸煙區，自己亦不會帶煙上棚開工，工作期間不會吸煙，只會在正式放工後再吸煙。

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代表獨立委員會的大律師李澍桓問鍾潤新開工前有否上任何安全課，鍾指沒有，他的管工只提醒過「不准在棚架上食煙」，但未講解如發生火警時的逃生方法或其他安全措施。

鍾潤新指，紙皮石運送到工地時，每塊磚的表面均附有一層保護紙，以防止運輸過程中刮花，工人鋪設時需先撕走該層紙，並於每日收工後才統一清理。他指鋪設紙皮石的過程主要使用「膠沙」（改良英泥）作為黏合劑，基本上不會產生碎石或飛濺物，對周邊環境如玻璃窗造成破壞的風險極低，僅可能產生少量塵埃或垃圾。

記者 : 黃子龍 趙克平

攝影: 陳浩元