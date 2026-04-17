宏福苑聽證會︱徐滿柑承認聽聞黃碧嬌收集授權票指控 涉勸說居民：唔好推翻法團｜持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（17日）舉行第14場聽證會，亦是第二輪聽證會的第6場。委員會將傳召2名證人作供，包括宏福苑業主立案法團第12屆管理委員會主席徐滿柑，以及地盤工人鍾潤新。

4月17日聽證會重點：

地盤工人鍾潤新指並未上安全課，僅管工稱不可在竹棚上吸煙，大火當日為最接近起火源的工人之一

鍾潤新證起火當日曾試圖灌救，惟水喉供水30秒便自動停止

12屆法團主席徐滿柑於2024年中參與法團事務，嘗試列席舊管委會被拒

「鴻毅」標價高於其他公司，但仍獲業主支持，於2021年中獲委任為工程顧問

徐滿柑承認聽聞黃碧嬌收集授權票指控，涉勸說居民，唔好推翻法團

大維修條款列明工程分三期進行，實際情況應由法團最終決定，惟最後全部同時間搭棚。法團曾詢問可否每期工程完成後才開展下一期，承建商宏業稱會令工程延誤及開支增加

徐滿柑指宏業拒分期展開工程：爭取唔到

【11:30】徐滿柑指，新一屆管委會曾向「宏業」查詢，能否在完成一項工程後才展開下一階段。宏業回應指，有關工程規劃是上屆管委會與工程顧問商討後同意的安排，若分期進行會造成延誤，同時會衍生額外費用，包括保證金及保險等問題。

徐滿柑表示，當時未有翻查會議記錄，以確認宏業的說法是否屬實。杜淦堃其後提問，為何不根據工程合約中訂明的分期安排向宏業提出質疑。徐承認，當時未有作如此仔細的分析。杜淦堃指出，宏業一直未有處理居民的憂慮，徐表示同意。被問到事件是否最終不了了之，徐回應：「因為爭取唔到，但是外牆物料嗰啲，我哋係有爭取。」

大維修條款列明工程分三期進行

【11:25】杜淦堃指根據合約條款顯示，開工日期待工程顧問發出同意書便開工。合約展示，原本工程分三期展開，紀錄顯示，第一期為宏昌、宏盛、宏志；第二期宏泰、宏建宏新； 第三期為宏道及宏仁。杜淦堃指，雖然名義上分三期，但實際上只是決定搭棚的先後次序，最終全數大廈會同時搭棚，大部分工期重疊。徐同意。

徐滿柑承認聽聞黃碧嬌收集授權票指控 涉勸說居民：唔好推翻法團

【11:20】徐強調，管理公司會向授權票單位業主發放回條，但不會紀錄被授權人身份。他同意，新法團處理授權票的方式，與舊法團沒有分別，但指雖然有聽說過居民不滿授權方式的說法，但都是舊法團時期，在他任內沒聽說過。

杜指，有人投訴舊法團時期，有人向長者換取授權票，並詢問徐有否聽聞，徐承認「一直都有聽過」，但自己並非當事人，沒有第一手證據，僅「聽街坊講」、「聽返嚟」。杜又提及，有指控指區議員黃碧嬌於街站協助長者填寫資助申請，同時收集授權票。徐承認聽聞過相關指控，並指有街坊曾親身到該街站「聽住佢哋講乜嘢」，然後回來轉述，內容涉及「叫佢哋唔好推翻法團」等說話。

杜追問，既然聽過多項指控，為何未有跟進或核實。徐回應指，自己僅就2024年9月6日的一次大會處理過選票問題，而該次大會是由前一屆管委會發起，並非其主持。

針對「突然出現大量選票」的說法，杜提到鄭芷盈曾解釋因電腦系統斷電，工作人員其後使用系統一次過掃描大量選票，才令居民覺得票數突然暴增。徐表示，根據其上任後管理大會的做法，會於開會前列明派出票的業權分數，派出的選票數目與入場登記及授權人數理應對應；大會開始前亦會宣布已到場人數，滿足法定人數才開會，故「好難話會有一個特別多咗出嚟」。

【11:00】杜其後引述曾作供置邦物業主任鄭芷盈指出，每次業主大會均會張貼一份「授權一覽表」，讓到場居民查閱。徐確認有此做法，但該表只列出哪個單位作出授權，並未有顯示受委託人的姓名。杜展示一份文件，表上只見到授權單位編號，被授權人士的資料從未列明。

「鴻毅」標價高於其他公司 但仍獲業主支持

【10:55】杜淦堃在會上顯示一份管委會會議記錄，有關大維修顧問公司的招標工作早在2020年1月已進行，當時共收到35份標書，其中「鴻毅」的標價約為30萬8千元，價格高於另一間投標公司「遠東」。雖然「鴻毅」的標價較高，卻獲得大部分業主支持。其後，直至2021年10月21日，「鴻毅」才獲正式委任為維修工程顧問。

杜亦問及徐滿柑有關授權票的處理方式。徐指出，無論在接手之前或之後，授權票的收集做法大致相同，每座樓宇會設置一個收集箱，讓住戶投入授權票，過程中無人核對簽名的真確性。

他指，在宣布召開業主大會，最少會提前14日發出通告，並隨即開始收集授權票，不過，徐承認，管理公司只會在點票時檢查授權票是否有填寫錯誤，並會協助核對單位業主身份，以便發回條，但不會對簽名作真偽核實。

徐滿柑於2024年中參與法團事務 嘗試列席舊管委會被拒

【10:45】宏福苑業主立案法團第12屆管理委員會主席徐滿柑表示，自己在港鐵工作。

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，2024年6月初，舊管委會時任主席鄧國權透過律師向居民發出集資信件，價錢為每戶169654元。 徐滿柑認為，集資的分攤期限過於倉卒，居民難以在短時間內籌集資金。徐在6月14日嘗試列席舊管委會會議，反對集資安排，但未能成功入場。他透露，當時有不少居民同樣希望列席會議，同樣被拒諸門外。事件其後被電視節目《東張西望》於2024年7月7日報道。

杜提到，徐同一天與其他居民在附近一所小學的公園開會，建議收集5%業主簽名，要求召開特別業主大會，徐指主要目的是延長集資時限。

舊管委會延長集資期限 「大維修監察組」仍繼續擺設街站收簽名

杜指，舊管委會在2024年6月18日發出通告，將集資期限由2025年2月15日延長至5月31日。徐滿柑承認，此舉反映舊管委會聽取部分居民訴求。不過，居民成立的「大維修監察組」仍然繼續擺設街站收集簽名，因為居民原先期望將集資攤分至2026年1月，讓業主有更充裕的時間準備資金。

杜問及徐在2024年6月，是否已構思或籌備罷免舊管委會，徐滿柑表示，當時收集5%簽名的目的只是為了召開會議討論疫情相關事宜，並未考慮同時啟動罷免程序。

鍾潤新稱聽到有人喊「火燭」後 曾試圖開喉救火但僅出水30秒

【10:40】起火當日，鍾潤新在宏昌閣4樓外牆棚架開工。李澍桓播放當日下午2時約40幾至50幾分，宏昌閣外牆棚架的閉路電視紀錄，聽到影片中有大喊「火燭」，又有人問「邊個食煙」等。鍾潤新供稱，最初聽到有人叫「火燭」時，他便見到下方出現火光，隨即打算用水喉救火。他指，有一條天台水喉供工友使用，他曾嘗試開水，但約30秒後便沒有水。最終，他沒有返回「生口」，而是與其他同事一同爬棚架落地逃生。

李問到是否知道身邊同事安全離開，鍾潤新表示起初不知道，後來才知他們安全，成功撤離。

至於工人吸煙問題，鍾潤新向警方表示自己也是煙民，但從未在棚架上吸煙。事發時，工友之間曾互相詢問是否有人吸煙或遺留火種。他在地盤工作的兩三個月期間，由於工作位置以圍網分隔，每人獨立工作，難以看到他人，所以難見到有無其他工人在棚架上吸煙。他指，地盤沒有劃定吸煙區，自己亦不會帶煙上棚開工，工作期間不會吸煙，只會在正式放工後再吸煙。

【10:20】鍾潤新指，紙皮石運送到工地時，每塊磚的表面均附有一層保護紙，以防止運輸過程中刮花，工人鋪設時需先撕走該層紙，並於每日收工後才統一清理。他指鋪設紙皮石的過程主要使用「膠沙」（改良英泥）作為黏合劑，基本上不會產生碎石或飛濺物，對周邊環境如玻璃窗造成破壞的風險極低，僅可能產生少量塵埃或垃圾。

【10:10】地盤工人鍾潤新首先作供。代表獨立委員會的大律師李澍桓形容，鍾潤新可能為其中一位最接近起火火源的棚架工人。他表示，他經朋友介紹到宏福苑宏昌閣開工，主要工作是更換大廈外牆的紙皮石。在火災當日，他正在棚架上工作。代表獨立委員會的大律師李澍桓問鐘開工前會否上任何安全課，鍾指沒有，他的管工只提醒過「不准在棚架上食煙」，但未講解如發生火警時的逃生方法或其他安全措施。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：陳浩元