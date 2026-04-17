宏福苑聽證會︱上屆法團主席徐滿柑、地盤工人鍾潤新今作供｜持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（17日）舉行第14場聽證會，亦是第二輪聽證會的第6場。委員會將傳召2名證人作供，包括宏福苑業主立案法團第12屆管理委員會主席徐滿柑，以及地盤工人鍾潤新。

【10:20】鍾潤新指，紙皮石運送到工地時，每塊磚的表面均附有一層保護紙，以防止運輸過程中刮花，工人鋪設時需先撕走該層紙，並於每日收工後才統一清理。他指鋪設紙皮石的過程主要使用「膠沙」（改良英泥）作為黏合劑，基本上不會產生碎石或飛濺物，對周邊環境如玻璃窗造成破壞的風險極低，僅可能產生少量塵埃或垃圾。

【10:10】地盤工人鍾潤新首先作供。代表獨立委員會的大律師李澍桓形容，鍾潤新可能為其中一位最接近起火火源的棚架工人。他表示，他經朋友介紹到宏福苑宏昌閣開工，主要工作是更換大廈外牆的紙皮石。在火災當日，他正在棚架上工作。代表獨立委員會的大律師李澍桓問鐘開工前會否上任何安全課，鍾指沒有，他的管工只提醒過「不准在棚架上食煙」，但未講解如發生火警時的逃生方法或其他安全措施。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：陳浩元