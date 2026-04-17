每日雜誌｜幼園未「換季」惹投訴 孩童熱辣辣穿冬衣上學 教育局介入提早開展過渡期 教師：反映家校缺乏溝通

本周天氣炎熱，日間最高氣溫達攝氏30度，有北區家長控訴，其子女就讀的幼稚園尚未「換季」，孩童仍需穿着有絨毛的冬季校服上學，恐有出汗疹的風險。香港春初天氣不穩，普遍學校設過渡期，容許學生在3月至5月按天氣和個人體質，彈性選擇穿着夏季或冬季校服上學。有教師認為，學童穿得舒適，才能專心學習，是次事件反映家校缺乏溝通。教育局指，在知悉事件後，已即時聯絡涉事學校了解及跟進，學校隨後提早開展「換季」過渡期。局方提醒，學校須與家長保持良好溝通，並適時跟進及回覆家長查詢，以學生福祉為首要考慮。

涉事幼稚園的冬季校服有絨毛層保暖。 受訪者提供

有家長擔心子女在熱天穿厚衣而出汗疹。 Facebook截圖

有家長批評校方未有彈性處理校服換季問題。 Facebook截圖

周一（13日）早上，天文台錄得氣溫達攝氏26.9度，惟北區一幼稚園仍未「換季」，學童仍需穿着冬季校服上學。有家長稱，子女不願穿上有毛絨層的冬季校服，遂安排子女換上較透氣的夏季校服上學，卻遭校方「責怪」，「該校方人員強調未轉季，但她也穿短袖衫。」

據了解，該校曾在3月中向家長發通告指，學童可在4月20日至5月8日期間，因應天氣轉變，自由選擇更換夏季校服。距離「換季過渡期」不足一星期，多位家長批評學校未有彈性處理問題，「踏出家門已經很熱。」另有家長稱，校方明言若學童穿夏季校服回校，將不能參與拍攝班級團體照，「為何不能酌情處理？」

須正視及處理家長意見

有校服公司負責人指，普遍學校會把2月及3月設為過渡期，至4月初或中旬正式換季。他說，近年流行以「抓毛絨」（Fleece）物料製成冬季校服或衛衣，「大熱天穿着當然熱！」

香港教育工作者工會創會及榮譽主席黃建豪相信，各校也有彈性處理及訂定換季過渡期，校方怕太早換季會遇上冷鋒，家長則覺得熱天尚未換季是「太晚」，成為業界每年難題，「未食五月糉，寒衣未入櫳，或引起家長誤解。」他說，近年較少在5月遇上冷鋒，當氣溫回暖至25度以上，校方便要考慮換季，「屆時有冷鋒亦可外加外套保暖。」

有小學教師坦言，當家長提出意見，校方應正視及處理，而非不作解釋卻強行維持原定計劃。他亦說，傳統學校制服是一套短袖衫褲或一套長袖衫褲，因應日後天氣越來越熱，或可考慮在過渡期容許學生穿短袖上衣配長褲，彈性調節。

近年夏天天氣酷熱，各校應對暑熱有方。有小學教師說，在「酷熱天氣警告」生效時，學校會取消集隊，甚或安排在有蓋操場內進行，同時開啟風扇和空調，「不想學生身體不適甚至暈倒。」兒科專科醫生羅婉琪提醒，孩童會因為穿着過多衣物、活動量過大或飲水不足而出現熱不適，籲家長和老師多加留意。

羅婉琪說，中暑是最高程度的「熱傷害」，正常人體會因應環境變化自行調節體溫，透過增加排汗和呼吸頻率來降溫，但當外界溫度過高、自然降溫機制不勝負荷時，便可能引致熱衰竭，甚至中暑。她指，開啟空調可以降低中暑風險，但不代表一定安全，學校要留意空調溫度是否舒適、學童衣物是否合適，也要注意孩童有否充分補水和休息，「如果懷疑中暑，應盡快送醫。」

涉事幼稚園曾在3月中向家長發通告指，學童可在4月20日至5月8日期間自由選擇換季。 受訪者提供

應有「人情味」彈性調節

有小學副校長稱，問題核心不在於校規，而是「家校溝通」。他相信，學校和家長也為孩子着想，但基於日常生活節奏過於急促，家校未有足夠時間互相理解和清晰表達自己的觀點。他說，校服換季要彈性處理，並以孩子的舒適感為先，香港春初溫度變化大、天氣時冷時熱，學校在制訂換季時間表時要有「人情味」，設兩至三周過渡期，並鼓勵家長根據天氣和子女的體質，彈性選擇合適的校服。他強調，學童穿得舒適，才能專心學習，「這才是教育的本意。」

對於學童或因為服飾問題而無法參與拍攝班照，他認為，拍攝的初衷是留住學生童年的珍貴回憶，估計校方希望學童穿着統一和整齊的服飾拍攝，才出此言，「這是對團體紀律的重視，也是教育的一部分。」他建議，校方可在拍攝班照前提醒家長，若然家長已經把冬裝收起，甚或學童十分怕熱，學校大可在校內備有少量整潔的校服供學童替換，讓每個學童也能開心地參與其中，不留遺憾。

涉事學校發言人指，學校已於4月14日向家長發出訊息，表示鑑於近日天氣變化，學生可當日起因應需要穿着夏季或冬季校服上學，若個別家長未能及時購買夏季校服，學生可穿着便服上學，不會視為「違規」，且不會影響參與學校拍攝活動。家長若有疑問，校方歡迎家長到校詢問相關同事，學校會盡力協助、安排或酌情處理。校方續說，現時未有收到任何學童中暑或身體有不適的情況，學校亦有改善空間，明年或會提早或拉長換季過渡期，讓家長和學童提早適應。

教育局回覆指，局方在知悉事件後已即時聯絡學校了解及跟進。教育局提醒，學校須與家長保持良好溝通，並適時跟進及回覆家長查詢，以學生福祉為首要考慮。

家長憂子女生熱痱 醫生籲注意保持通爽

有家長擔心子女因而出汗疹（俗稱「生熱痱」）。有醫生稱，時有幼童因為冬天穿着過多衣物而出汗疹，籲家長和老師多加留意。

兒科專科醫生羅婉琪說，當環境太熱、太焗，汗水會堵塞皮膚毛孔而引起發炎反應，形成汗疹，常見於頸、背、胸及腋下，「紅疹會痕癢、刺痛和有灼熱感。」她稱，幼童出汗疹或未懂表達不適，若家長觀察到子女面紅和頸部出汗，便要考慮減少子女的衣物或被褥。

要處理汗疹，羅婉琪指，患者要降溫和保持皮膚通爽，穿着寬鬆透氣衣物，盡量避免搔癢，「一般輕微汗疹會於一兩日內自行好轉。」她續指，患者如有需要，可以搽清爽潤膚膏或蘆薈紓緩，若然痕癢難耐，可按醫護建議使用外用止痕或類固醇藥膏治理。要預防長出汗疹，應避免長時間處身悶熱環境，保持環境通風，並按照天氣和活動選擇適當的衣物。她提醒家長，當溫度較高、子女活動量大或滿身是汗時，應用濕毛巾抹去汗水讓皮膚降溫。

天文台去年共有53天發出「酷熱天氣警告」，為有記錄以來第三多。

校服設計緊貼潮流 採用新物料兼具功能性

有校服公司指，普遍校服會採用混棉，至近20至30年，運動服市場傾向轉用吸濕排汗的新物料。另有學校追求時尚感，男女生皆穿着Polo衫為校服，甚至以連帽衛衣取代校褸。

傳統校服採用棉製成，但全棉容易縮水和起皺，故校服公司較常用混棉。金綸服裝有限公司董事Peter Lam指，夏季校服採用混棉，冬天則用聚酯纖維（Polyester）或羊毛，前者手感舒適、吸濕排汗，後者較保暖卻稍為「扎人」，故學校會取平衡，「布料各有優劣，沒有一種是『最好』。」

近年運動服市場發展日新月異，Peter坦言校服公司也要緊貼潮流，迎合校方需求。他指，舊日冬季運動服主要是厚身長袖衛衣配長褲，現時部分學校改用夏季物料製作，「有趨勢轉用薄身物料，但非全數轉用。」

此外，有學校追求時尚感的校服，加入裙褲、棒球外套等設計。Peter續舉例，有學校原以Polo衫為體育服，後來統一為校服，不論男女生也可穿Polo衫上學；有學校以棒球外套取代厚重的絨褸和西裝褸，另有中小學以連帽衛衣取代校褸。

記者：仇凱瑭

