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低壓槽接連襲港　今起連續九日驟雨頻仍

社會
更新時間：07:47 2026-04-17 HKT
發佈時間：07:47 2026-04-17 HKT

本港天氣持續不穩定。天文台周四（16日）晚指出，受兩道低壓槽及高空擾動接連影響，預測由今日（17日）起，本港將進入為期九日的多雨期。雖然未來數日日間依然炎熱並伴有陽光，但隨後的下周中後期天氣將轉趨惡劣，局部地區更會出現雷暴，市民外出宜常備雨傘。

昨日下午本港體感炎熱，天文台尖沙咀總部錄得攝氏三十點二度高溫，打破三月二十五日的紀錄，創下今年以來的新高。新界多區氣溫更為酷熱，上水錄得全港最高三十一點二度，流浮山、打鼓嶺及大埔亦普遍錄得三十度以上。

本港天氣持續不穩定。天文台周四（16日）晚指出，受兩道低壓槽及高空擾動接連影響，預測由今日（17日）起，本港將進入為期九日的多雨期。
本港天氣持續不穩定。天文台周四（16日）晚指出，受兩道低壓槽及高空擾動接連影響，預測由今日（17日）起，本港將進入為期九日的多雨期。
雖然未來數日日間依然炎熱並伴有陽光，但隨後的下周中後期天氣將轉趨惡劣，局部地區更會出現雷暴，市民外出宜常備雨傘。
雖然未來數日日間依然炎熱並伴有陽光，但隨後的下周中後期天氣將轉趨惡劣，局部地區更會出現雷暴，市民外出宜常備雨傘。

隨著低壓槽移近，今日及周末期間雖然短暫時間有陽光，但驟雨將會增多。值得留意的是，一連三日在啟德體育園主場館舉行的「香港國際七人欖球賽」，預計周六（十八日）及周日（十九日）賽事期間將會打開主場館天幕作賽。天文台提醒入場觀眾，雖然場館開天幕，但受局部地區驟雨影響，觀賽時仍宜備妥雨具。

天文台展望，下周初華南沿岸仍有幾陣驟雨。而另一道低壓槽將在下周中後期抵達，屆時天氣將進一步轉差。預測下周三至周五（二十二日至二十四日）大致多雲，且局部地區有雷暴，氣溫亦會略為回落，介乎二十三至二十七度。由於未來九日相對濕度上限料均達百分之九十五，天氣將顯得較為潮濕悶熱。

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