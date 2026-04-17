Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七欖︱天文台一度發黃雨警告 啟德體育園啟動上蓋防漏裝置

社會
更新時間：16:35 2026-04-17 HKT
發佈時間：16:35 2026-04-17 HKT

本港天氣持續不穩定。天文台周四（16日）晚指出，受兩道低壓槽及高空擾動接連影響，預測由今日（17日）起，本港將進入為期九日的多雨期。雖然未來數日日間依然炎熱並伴有陽光，但隨後的下周中後期天氣將轉趨惡劣，局部地區更會出現雷暴，市民外出宜常備雨傘。

【19:00】天文台取消黃色暴雨警告。

【18:45】因應天文台發出黃色暴雨警告，啟德體育園已即時按既定應變機制作出安排，在主場館上蓋關閉的情況下，園方同步啟動上蓋防漏裝置，以加強防雨措施，防止在暴雨情況下雨水進入主場館。在相關裝置啟動期間，場內曾出現短暫及少量滲水情況，惟並未對賽事進行或觀眾觀賽體驗造成任何影響。該情況並非結構性或系統性問題。目前上蓋防漏措施已進一步加強，場館運作及安全均維持在正常水平。

啟德體育園將繼續密切監察天氣及場館情況，確保賽事可在安全、有序的環境下順利進行。

【16:50】預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在下午4時40分左右，南丫島錄得每小時約70公里的陣風。

【16:35】天文台發出黃色暴雨警告信號。短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

【15:50】天文台發特別天氣提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響；並預料本港在未來一兩小時可能受冰雹影響。

昨日下午本港體感炎熱，天文台尖沙咀總部錄得攝氏三十點二度高溫，打破三月二十五日的紀錄，創下今年以來的新高。新界多區氣溫更為酷熱，上水錄得全港最高三十一點二度，流浮山、打鼓嶺及大埔亦普遍錄得三十度以上。

隨著低壓槽移近，今日及周末期間雖然短暫時間有陽光，但驟雨將會增多。值得留意的是，一連三日在啟德體育園主場館舉行的「香港國際七人欖球賽」，預計周六（十八日）及周日（十九日）賽事期間將會打開主場館天幕作賽。天文台提醒入場觀眾，雖然場館開天幕，但受局部地區驟雨影響，觀賽時仍宜備妥雨具。

天文台展望，下周初華南沿岸仍有幾陣驟雨。而另一道低壓槽將在下周中後期抵達，屆時天氣將進一步轉差。預測下周三至周五（二十二日至二十四日）大致多雲，且局部地區有雷暴，氣溫亦會略為回落，介乎二十三至二十七度。由於未來九日相對濕度上限料均達百分之九十五，天氣將顯得較為潮濕悶熱。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
01:23
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
商業創科
5小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
01:35
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
影視圈
5小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
瀝源邨榮瑞樓高層起火。fb：沙田之友
00:44
沙田瀝源邨火警 200人疏散
突發
5小時前
七欖︱天文台一度發黃雨警告 啟德體育園啟動上蓋防漏裝置
社會
3小時前
潘宏彬離世終年63歲 劉德華摯友長留懷念 金像獎特刊列名追思
01:35
潘宏彬離世終年63歲 金像獎特刊列名追思 與劉德華同期曾傳緋聞 拍過《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》
影視圈
8小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
2026-04-16 16:55 HKT
04:53
星島申訴王 | 銀行賬戶被駭 一覺醒來被轉走21萬 IT港男防不勝防：黑客犯案時機好精準
申訴熱話
11小時前
潘宏彬離世丨淡出幕前28年轉行做地產 息影原因傳與劉德華有關 希望過平淡生活
潘宏彬離世丨淡出幕前28年轉行做地產 息影原因傳與劉德華有關 希望過平淡生活
影視圈
6小時前