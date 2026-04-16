瓶裝金針菇產品或含有玻璃碎片 食安中心籲市民停止食用

食物環境衞生署食物安全中心今日（16日）呼籲市民不要食用一款瓶裝金針菇產品，因為有關產品可能含有玻璃碎片。發言人呼籲市民如購入受影響批次產品，應停止食用，業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。

產品資料如下：



產品名稱：JONETZ Jumbo Sized Nametake Mushrooms

品牌：JONETZ

包裝：840克（每瓶）

此日期前最佳：2026年10月9日、2026年12月7日

商品條碼：4549777402793

進口商：泛亞零售管理（香港）有限公司

中心發言人說，中心透過食物事故監測系統，得悉日本當局發出通告，指上述產品部分批次可能含有玻璃碎片，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商及零售商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口及分銷受影響批次產品。



該進口商已按中心指示將受影響批次產品停售和下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2398 0438，查詢上述產品的回收事宜。中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

澳門市政署昨日( 15日 )稱獲悉日本消費者廳公布一款瓶裝金針菇產品可能含有玻璃異物，正進行回收。澳門市政署呼籲業界如持有相關產品應停止供應及出售，市民亦應停止食用相關批次產品。