宏福苑聽證會︱上屆法團主席徐滿柑周五作供 曾指會配合調查冀還原真相

宏福苑獨立委員會聽證會明日（17日）繼續，上屆宏福苑業主立案法團主席徐滿柑及地盤工人鍾潤新將作供。

上月稱會盡力配合各項調查 冀找到真相

徐滿柑上月20日曾到聽證會陳詞，指自己與其他宏福苑居民一樣，面對破碎的家園，忍受同樣的傷痛。「在火災發生後，我們一邊忍着痛，一邊嘗試處理善後的工作，並盡力配合各項調查。我們跟所有人一樣，都希望可以尋找到一個真相。」期間更兩度落淚。

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徐滿柑早前陳詞時表示，宏福苑第12屆管委會其實有兩任，第一任在判出和簽訂大維修工程合約後受到許多居民的質疑，引致改選。第二任是從2024年9月6日開始工作，至今年1月6日政府委任合安管理有限公司為管理人接手為止。他指「1983年開始我阿爸就買咗宏福苑，我嗰陣時手抱住咗入嚟，當中好多回憶，宏福苑裏面，即係除咗係我哋住嘅一個地方，包含住我哋好多唔同嘅回憶。」徐續謂，「咁我哋一啲委員其實都係由細住到大，有啲委員最後都揀咗宏福苑做佢哋嘅家，最後住咗入嚟，我哋一齊爭取我哋爭取嘅嘢。」

