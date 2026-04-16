人才辦結束荷蘭招攬人才 陳海勁 : 冀吸引優秀專業人士來港 為香港以至國家高質量發展注入新動能

香港人才服務辦公室總監陳海勁率領代表團4月10至16日首度訪問荷蘭，積極推動香港成為國際高端人才集聚高地，今日（16日）結束為期7日的訪問行程。陳海勁表示，香港致力打造成為國際高端人才集聚高地，期望吸引不同專業背景的優秀專業人士來港發展，並藉以開拓內地的發展機遇，為香港以至國家高質量發展注入新動能。

訪問期間，人才辦代表團到訪阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙及代爾夫特4個城市，在6所高端人才通行證計劃合資格大學——代爾夫特理工大學、海牙酒店管理大學、阿姆斯特丹大學、阿姆斯特丹自由大學、鹿特丹伊拉斯姆斯大學和萊頓大學，舉行研討會及參與招聘會，向各院校的學生及校友介紹香港獨特優勢和機遇，以及各項招攬人才措施，吸引當地人才來港。

香港人才服務辦公室總監陳海勁（左一）在阿姆斯特丹與荷蘭香港工商總會的代表就香港發展機遇交流意見。

人才辦總監陳海勁（右六）、代表團成員及當地企業家於園區合照。

隨團包括香港數碼港管理有限公司和香港賽馬會的代表，以及一位原居荷蘭、現已落戶香港的金融業專業人士，他們在活動上介紹香港創科及金融等行業的就業機遇和落戶經驗。

此外，代表團分別與荷蘭香港工商總會和國際青年商會荷蘭總會的代表、20多位當地的中國留學生和學者，以及位於阿姆斯特丹初創園區的創科企業交流。