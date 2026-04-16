病人資料外洩｜醫管局 :已暫停承辦商存取權限及投標 方保僑 : 應禁承辦商存取病人資料

醫管局日前發生資料外洩事件，5.6萬多名來自九龍東醫院聯網的病人及少量員工的資料受影響。醫管局就事件全面檢討，進一步加強資料保障措施。醫管局今（16日）表示，已即時收緊存取控制，暫停供應商的系統存取權限；緊急維修工作須在加強監察下進行。醫管局考慮暫時禁止相關承辦商參與醫管局的投標，並已即時展開保安掃描及檢視。

涉文書系統有限個人識別資料 不包括聯絡資料

醫管局總系統經理（資訊科技策略與企業架構）王昱指，今次屬個別事件，涉及有關供應商及員工違反專業操守以及與醫管局合約要求，有關資料是在系統維護期間，被供應商支援人員非法下載及盜取。涉事資料來自周邊系統，為用作支援手術的文書系統，由承辦商開發並需定期維護，只包含有限個人識別資料，不包括聯絡資料，事件與醫管局企業資訊科技系統無關。

醫管局即時收緊存取控制

醫管局已即時採取措施，包括收緊存取控制，已暫停供應商系統存取權限；緊急維修工作須在加強監察下進行。醫管局考慮暫時禁止相關承辦商參與醫管局的投標，並已即時展開緊急保安檢查，包括保安掃描及檢視，以確保沒有其他漏洞。保安運作中心持續全天候監察內外異常情況及敏感資料外洩風險，並就異常情況立即升級跟進。

醫管局表示，會致力保障資料安全及私隱，並持續推展長遠改善措施，包括全面檢視及提升供應商保安管理機制，加強對供應商的保安要求、監督和定期檢視，進一步完善供應商系統維護安全；持續提升系統保安及監察能力，強化系統存取控制、異常活動監測及預警機制，並持續提升全天候保安監察和應變能力；深化資料保障及風險管理措施，持續檢視資料存取、處理和傳輸安排，加強敏感資料保護，並定期進行保安評估及演練。

要求承辦商進行維修前簽保密協議

醫管局資訊科技主管張淑英指，事件不涉黑客攻擊，亦不涉及病人完整醫療記錄。她表示，緊急維修工作須在加強監察下進行，包括將會有職員在場監察承辦商維修系統，強調收緊存取控制只是暫時性，不會影響病人服務。

關於未來承辦商是否仍有機會接觸病人名稱、身份證號碼等信息，醫管局指，如病人需要進行電腦斷層掃描時，為保障病人安全，必須用少量資料核實病人身分，該部分資料要在醫療儀器中存取，故承辦商可以接觸，但局方會在承辦商進行維修前，要求簽署保密協議。

方保僑 : 禁承辦商員工存取病人資料 資料庫由醫管局自行升級

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《星島頭條》訪問時表示，發生外判承辦商員工偷走病人資料事件後，最簡單杜絕的方法是以後只允許對方進行系統維護，不允許存取病人及員工資料，有關個人資料的資料庫只由醫管局員工自行升級，「例如找人upgrade(升級) iPhone後，順便叫人up(加入)埋啲(病人)資料，對方下載入自己電腦後再up完啲資料，又無刪除，咁就攞埋資料走咗」，這便是存取權限問題。

不過，方保僑指若真有需要外判承辦商人員存取病人資料才可加入系統，就要認真監察，確保對方完成工作後在自己的裝置中「永久刪除」有關資料，並非只按delete(刪除)，因為刪除了也可以recover(復原)，要想方法令對方不可復原，例如換一些其他資料放入對方硬盤的同一位置，而有關做法有程式可以做到，難度並不高。

另外，方說如果能將病人資料加密是最理想，但一些醫療儀器的系統可能不能兼容，故此技術上未必可行。他強調，每一次進行監察工作均要認真及仔細，「要當完全唔信外判商」。

記者：蔡思宇

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