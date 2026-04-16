紅山半島52號屋涉僭建花園及天台 兩業主遭票控4罪 押後7月再訊待辯方上訴清拆令

紅山半島52號屋兩名業主涉嫌在獨立屋的花園和天台僭建，被屋宇署票控共4項違規僭建傳票。案件今早於東區裁判法院提訊，被告由律師代表應訊，申請押後案件12星期，指辯方正在就相關清拆令作出上訴，希望待有裁決後再諮詢法律意見；控方則反對押後，指清拆令與本案無關。暫委裁判官朱仲強最終批准辯方申請，案件押後至7月9日再訊。

被告為Bolitho Oliver Robert Morgan及Farlow Margaret Anne，各自被票控2項「明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程」。

4張傳票指，兩名被告身為白筆山道紅山半島52號洋房的擁有人，於2009年7月8日至2011年5月31日期間，明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及同意，而在52號洋房展開或進行建築工程，即在花園加建1個搭建物，及在入口樓層平台搭建物之上、位於天台層再加建1個構築物。

案件編號：ESS20899-20900、20903-20904/2024

法庭記者：王仁昌