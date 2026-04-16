Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

交通違例︱警方去年發206萬張「牛肉乾」涉款6.4億 拘逾千宗危駕及13宗非法賽車

社會
更新時間：15:19 2026-04-16 HKT
發佈時間：15:19 2026-04-16 HKT

警務處處長周一鳴書面回覆立法會議員莊豪鋒在特別財委會查詢時表示，去年5個陸地警察總區，警務處發出違例泊車定額罰款通知書總數為約206.8萬張，其中約99.8%為電子告票。

去年發逾200萬張牛肉乾 九龍西佔逾三分一

5個警察總區當中，以九龍西違泊情況最嚴重，共發逾74萬張告票；九龍東則最少，約22.2萬張。按去年每張「牛肉乾」320元計算，涉及的罰款達6.4億元。

去年拘13人涉非法賽車

不過，發出違例泊車定額罰款通知書數量，已由2023年約300萬張、減至2024年約250萬張、再減至2025年約200萬張。另外，警方去年拘捕13人涉非法賽車；1,077人涉危險駕駛；而懷疑非法改裝被扣留作檢驗的車輛則有1,960輛。

周一鳴又指，根據《道路交通條例》（第374章）第55（1）條，任何人參與車輛之間在任何道路上的速度競賽或試驗而未經警務處處長書面同意，或違反在批給該同意下施加的任何條件，即屬犯罪，可處第3級罰款及監禁12個月。

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
01:41
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
18小時前
警方在學校調查。蔡楚輝攝
珍惜生命｜北角18歲男學生校園墮樓 手腳骨折昏迷送院
突發
2小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
8小時前
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
8小時前
Varela涉嫌殺妻後潛逃到香港，逃避美國追捕。
01:22
FBI局長宣布海外拘捕涉殺妻預備役軍人 疑犯2月起藏匿香港
即時國際
4小時前
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
社會
4小時前
手工點心老店「金輝」結業！屹立灣仔20多年 太子女呻被業主1舉動翹起「有啲手藝失傳就真係冇」
手工點心老店「金輝」結業！屹立灣仔20多年 太子女呻被業主1舉動翹起「有啲手藝失傳就真係冇」
飲食
20小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
4小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
2小時前