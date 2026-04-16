交通違例︱警方去年發206萬張「牛肉乾」涉款6.4億 拘逾千宗危駕及13宗非法賽車

警務處處長周一鳴書面回覆立法會議員莊豪鋒在特別財委會查詢時表示，去年5個陸地警察總區，警務處發出違例泊車定額罰款通知書總數為約206.8萬張，其中約99.8%為電子告票。

去年發逾200萬張牛肉乾 九龍西佔逾三分一

5個警察總區當中，以九龍西違泊情況最嚴重，共發逾74萬張告票；九龍東則最少，約22.2萬張。按去年每張「牛肉乾」320元計算，涉及的罰款達6.4億元。

去年拘13人涉非法賽車

不過，發出違例泊車定額罰款通知書數量，已由2023年約300萬張、減至2024年約250萬張、再減至2025年約200萬張。另外，警方去年拘捕13人涉非法賽車；1,077人涉危險駕駛；而懷疑非法改裝被扣留作檢驗的車輛則有1,960輛。

周一鳴又指，根據《道路交通條例》（第374章）第55（1）條，任何人參與車輛之間在任何道路上的速度競賽或試驗而未經警務處處長書面同意，或違反在批給該同意下施加的任何條件，即屬犯罪，可處第3級罰款及監禁12個月。