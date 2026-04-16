香港七欖｜金禧之戰載譽重臨 4.17-19啟德體育園上演 一文睇清連串精彩活動、入場須知

一年一度的國際體育盛事「香港國際七人欖球賽」將於4月17日至19日再度於啟德體育園舉行。作為世界七人欖球系列賽中最具代表性的分站之一，預計今年賽事再次吸引無數來自世界各地的球迷入場，親身見證30支國際勁旅上演共72場精彩對決。

適逢「香港國際七人欖球賽」迎來50周年誌慶，今年七欖盛會規模全面升級。除於啟德主場館內上演連場世界級精彩賽事外，整個啟德體育園亦將化身成洋溢嘉年華氣氛的熱鬧舞台，呈獻一系列多元化娛樂活動、音樂演出及球迷互動體驗。

「瘋狂欖球周」今年新增多項精彩元素，活動由東營的「七欖球迷村」一路延伸至啟德體藝館、啟德青年運動場及啟德零售館，園區各處均設有不同的七欖主題體驗，讓球迷全方位沉浸於充滿動感與熱情、獨一無二的「香港七欖文化」。

三日緊張刺激的欖球賽事外，園區多處於賽事期間亦有一系列精彩活動及表演，確保球迷可以全情投入熱鬧非凡的「啟德欖球狂熱」。

啟德主場館的開合式天幕，4月18及19日（星期六及日）將會打開。場內從韓流音樂到90年代舞曲，精彩的現場音樂表演，不容錯過。

設於東營的「七欖球迷村」，賽事期間將全日開放予所有持票人士，購買最新周邊商品、暢飲冰凍啤酒外，更能體驗豐富多彩的活動，包括籃網球、板網球。

啟德體藝館於4月14及15日已上演首屆「香港輪椅五人欖球賽」。

啟德青年運動場於4月16及17日上演國泰青年七人欖球邀請賽，同場亦新增「Primal Race」高強度功能性體能賽，於4月17至19日舉行。

香港賽馬會「CHILL級啟德體能節2026」則於4月17至19日在啟德體藝館習藝坊及北斗園舉行，提供三天互動體育體驗活動。

「Rugby Matters研討會」於4月17日上午重返南看台，以「Making Sports Matter」為主題，匯聚約150名來自體育、媒體、市場推廣及贊助界的領袖，探討欖球運動、文化及商業合法交融。

2026年「香港國際七人欖球賽運動醫學研討會」將重返啟德體育園舉行。

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為確保球迷享有最佳觀賽體驗，入場人士出發前做好以下準備：

提前規劃行程：留意活動日交通安排，預先規劃到場及離場路線，並盡量使用公共交通工具出行； 了解入場安排：請事先查閱入場指引及限制攜帶物品規定，並預留充裕時間進行安檢入場； 有序進出場館：請按門票類別及現場工作人員的指示，有序進出場館。場內不設劃位，並將視乎現場情況實施人流管制措施； 南看台入場安排：南看台只限年滿18歲的持票觀眾進入，先到先得；於人流高峰期的輪候入場時間或會稍長，請留意現場安排； 遵守場地守則：請遵守場地規則，如有違規情況，園方或會要求相關人士離場。

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為確保順利入場，觀眾預留足夠時間寄存限制攜帶物品及完成安檢程序。請遵守場地規則，並注意攜帶物品的限制，包括任何外來飲品或食品（嬰兒食品及藥物除外）、任何球類、尺寸超過35 x 20 x 30厘米的手提袋、長傘等，均不能攜帶入場。

請特別留意，因保安需要，今次球賽安排與演唱會的安排不同，任何容量的水瓶及容器（不論是否附帶瓶蓋）不得帶入場內。入場人士請留意當日的天氣情況，建議穿著輕便舒適的服裝。

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活動期間，體育園一帶交通預期將較繁忙，觀眾請盡量乘搭公共交通工具，避免駕駛或乘搭私家車。

港鐵將加密屯馬綫的班次，應付乘客需求。

專營巴士公司將於每日最後一場賽事完結後提供10條特別路線，前往港九新界各主要地區。

的士方面，啟德主場館的士上落客區將全面開放，啟德體藝館的士上落客區於賽事日下午四時起僅供落客。

園內停車場只供預約或已購買泊車証的車輛使用。私家車於指定時段內可在啟德青年運動場落客，或於啟德沐和街指定地點上落客。

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南看台是香港七欖最具代表性的觀賽區域之一，以熱烈氛圍及創意造型聞名，每年均吸引大批球迷聚集，繁忙時段人流亦相對集中。有意前往南看台的觀眾預留充裕時間提早到場，輕鬆參與場內各項賽前活動，全面感受香港七人欖球賽獨有的嘉年華式氣氛。

南看台觀眾須經B閘口進場，並只限18歲或以上人士進入，請盛裝打扮，隆重登場。入場時需掃描成人門票，入場人士或需出示身份證明文件以核實年齡。為確保安全及秩序，如南看台內人數達到上限，園方將暫停一般門票觀眾進入南看台，參加者需於B閘外指定等候區排隊，待有人離場後，按次序及現場工作人員指示進入南看台；如等候區人數已滿，排隊區將暫停開放。持「南看台通行證」人士則可經專用入口進入場館。

啟德體育園將與主辦單位及相關部門保持緊密協調，於賽事期間加派人手於南看台一帶協助人流管理及提供即場支援，務求提供安全、有序及愉快的觀賽體驗。

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香港七欖｜適量飲酒 盡興而歸

觀眾在欣賞連場精彩賽事之餘，亦可盡情體驗場內多元化的餐飲選擇。入場人士時刻留意個人狀況，適量飲酒，並遵守場地規則及現場安排。為確保酒精飲品僅供符合法定年齡的18歲或以上人士享用，顧客或需出示有效身份證明文件以作年齡核實；如有違規或違法情況，相關人士會被要求離場。體育園期望與廣大球迷攜手營造一個熱鬧、有序且互相尊重的觀賽氛圍，讓每一位入場觀眾都能盡興而來，滿載美好回憶離場。

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