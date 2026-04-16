宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（16日）舉行第13場聽證會，亦是第二輪聽證會的第5場，居於宏泰閣1907室的李俊豪到場作供。李俊豪原與父母、哥嫂、侄女，及外傭同住，其母親、哥哥、侄女及工人在大火中不幸離世，一家6口僅餘他與父親、大嫂倖存。李俊豪供詞稱，事發當日下午至晚間多次與被困家人通話，奔走求助卻無果，最後目睹親人在視像通話中倒下，並指出事發前大廈正進行維修工程，居民曾就工程涉及的合約爭議、消防系統關閉等問題向多方投訴未獲正視。獨立委員會主席陸啟康法官一度哽咽，表示會盡力找出真相。

兒子欲衝火場救母被攔 母電話反安慰

李俊豪表示，當日下午約3時，有同事告知宏福苑發生火警，他隨即趕返。約4時抵達大埔，望見住所方向道路已被封鎖。約5分鐘後，他跑到廣福公園，本想衝上樓救母，但公園已被警方圍封，無法進入。

他只能致電母親詢問情況，首次通話約在下午4時許，母親對他說：「阿仔，出面咩都唔知」。母親表示已自行報警（999），但奇怪為何沒有火警鐘聲、救護車或消防車鳴笛聲。母親反而安慰他說：「得㗎啦，咁早消防員會搞掂㗎，放心。」

最後視像通話：單位內「全部黑掹掹」

李俊豪其後每15分鐘與母親通話一次，母親告知單位內沒有水電，侄女肚餓，囑咐他在外面準備奶粉。李俊豪聽得出母親開始氣憤，質疑為何救援遲遲未到。他曾多次到社區中心向警察求助，警方記錄了母親的資料，只叫他耐心等候。

李俊豪憶述，當晚8時許曾有消防員來電，叫他留意電話，說隨時可以上樓。他一度暫停聯絡，等候消防消息，但最終沒有收到進一步通知。

直至晚上約9時至9時半，李俊豪及大嫂通過電話，與母親、哥哥進行最後一次視像通話。他稱畫面內單位「全部黑掹掹」，沒有任何燈光。家人們已躲進家中大房，哥哥手抱侄女，不斷拍打安撫母親及工人，防止大家睡着，而通話中傳達了「憤怒及悲嗚」。

手持通話畫面多方求救

李俊豪指，焦急的他及大嫂為救家人四處奔走，曾走到廣福邨封鎖線，向駐守警察展示手機畫面，警察帶他與指揮官對話。他提供了家人資料，指揮官叫他繼續在外等候。

其後他再走到廣福社區會堂旁邊的消防救援大車，即使有封鎖線，他亦忍不住衝進去，找到消防車，車上有兩名女職員。李向她們展示電話，對方表示：「你屋企已經報咗好似8次求助」。不過當她們向總部通報「18樓有4位緊急人士一定要救」時，前線人員回覆「18樓真係幫唔到，好大火」。最後，他及大嫂只能繼續看着電話中的哥哥倒下，大嫂不斷呼喊對方，直至通話因對方電話無電中斷。

李俊豪曾懇求消防盡快救援，但最終未能挽回至親性命。他哽咽說：「我哋一家6口，而家只剩下爸爸、大嫂同我」。他表示，事後會努力維繫家庭，但喪親之痛難以平復。

李俊豪供稱，經歷兩次颱風後，「啲棚網爛晒，冇整過」。

李俊豪表示，維修工程展開前，前屆業主立案法團主席簽署一份涉及大律師的合約，當時不少居民已表達不同意見。他回憶母親曾嘗試向政府機構及廉政公署（ICAC）投訴，但對方僅回覆應透過業主大會表達意見，由業主與主席商討。

李俊豪指出，自己因工作繁忙未能參與投訴，但從母親及街坊口中得悉，工作存在問題，有相關人士涉嫌偷工減料、虛報工程成本、隱瞞違規，以及擅自關閉消防系統等情況。李提到，經歷兩次颱風過後，有居民向管理方反映屋苑設施受損，但一直未獲修復。他憶述：「啲棚網爛晒，冇整過，後來換咗一批新嘅，但佢哋話有規格證書。」

只求有生之年為逝者發聲

李俊豪直言，宏福苑陪伴他成長，籃球場、單車棚、涼風處處都是回憶。「如果冇大維修，就唔會出現天價工程；如果政府部門認真聆聽居民訴求，可能就避免到呢場火。」

他哽咽道：「如果真係冇呢場火，佢哋就唔會走」。李表明，自己並非奢望未來如何，只希望在有生之年為逝者發聲，還他們一個公道，「呢份痛、呢份不甘心，唔係代表我自己，係代表我媽、我哥、工人姐姐……佢哋永遠講唔到嘅說話。」

委員會主席陸啟康一度哽咽，稱「我哋只可以話畀你聽，我哋會盡力揾出真相，希望你繼續努力，我相信好多香港嘅市民都會支持你哋。」

記者：黃子龍、趙克平