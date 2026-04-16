每日雜誌‧人物誌｜剛柔並濟「竹」藝路 林嘉裕破開傳統見真章

單手固定竹材，另一隻手微微施力，鋒利的蔑刀對準竹身中央。隨着幾聲清脆的「喀啦」聲，長竹順勢被劈開至底，成為竹藝藝術家林嘉裕（Inkgo）創作素材。經其巧手，竹子呈現出多樣面貌，既能是富有創意的蒸籠，亦能化身造型獨特的竹藝雕塑。下月，她的作品「大本鐘蒸籠」將再度亮相倫敦工藝周。投身竹藝6年，她笑言至今仍對這門傳統工藝情有獨鍾，創作源於熱愛而非承傳壓力，期望繼續探索傳統與創新之間的平衡，透過作品讓大眾認識竹藝的價值。

林嘉裕於2021年創作的首件蒸籠作品「鐘樓蒸籠」。 受訪者提供

林嘉裕表示，不會將傳承竹藝視為壓力，創作皆因熱愛。

世人論射箭，往往只關心能否擊中紅心。Inkgo卻在新作中，將箭靶象徵目標、竹箭比喻方式，將追逐目標的那段「隱形」過程視覺化。作品首次登上香港藝術館，她笑言猶如年少時的夢想終於成真，別具意義。

可塑性高 厚薄柔韌生百態

Inkgo與竹藝的緣份，始於6年前。從香港中文大學藝術系畢業的她，雖然立志在藝術界深耕，卻苦於未能找到合適的創作媒介。一次機會下，她透過賽馬會「傳．創」非遺教育計劃認識竹藝，並跟隨「明生鋼竹蒸籠廠」創辦人呂明學習，自此踏上竹藝創作之路。

她笑言，當時蒸籠課程因名額有限，申請者眾多，幾乎「爭崩頭」。她經歷兩輪面試後才成功入選，成為最終5名學員之一，起初只是對傳統工藝感興趣，卻在接觸竹藝之後，逐漸確立為長期投入的創作方向。

林嘉裕表示，現在每年都會推出變化版蒸籠。圖為「聚星樓蒸籠」。 受訪者提供

她形容，自己對竹有一種近乎「一見鍾情」的感覺——竹既具東方文化底蘊，又能進行立體創作，完美契合了她對創作媒介的想像。竹的可塑性亦令她為之着迷，一根看似堅硬的竹，只需開一個缺口，便能順勢破開；一把刀，足以將其分割成不同厚薄與形態，讓她在創作上有極大發揮空間。

不過，她對於竹藝的投入，曾一度令師傅呂明感到擔憂，怕她會以製作蒸籠作為職業出路，「現在回想起來都覺得很好笑，他不斷怕我辭職。」她分享，師傅曾在教學期間，詢問他們一行人從事甚麼工作，及為何要來學做蒸籠。直至聽聞各自有工作後，師傅才稍感安心，還再三叮囑這門手藝難以維持生計。

作品海外展出 獲交流機會

「師傅那時候還不知道，我用竹子創作的藝術是甚麼。」她說，直到完成第一件個人作品並向師傅展示，對方才明白她的工作。Inkgo用竹創作的首件作品為「鐘樓蒸籠」，曾在當代非遺展覽《超越界限：重塑香港日常》的溫哥華展覽中展出；其後，她與師傅合作完成的天壇大佛作品，亦亮相於2023年的倫敦工藝周。

林嘉裕（右）師從與明生鋼竹蒸籠廠創辦人呂明（左）。 受訪者提供

她現在每年都會推出變化版蒸籠，例如去年製作了紫荊花造型。她說，希望透過不斷精進工藝，製作出讓外界歎為觀止的作品，「就像呂明師傅一樣，只要做好自己的工藝，令更加多人去賞識到竹的工藝；時間的見證是最重要的。」

她不諱言，竹藝如同許多傳統手藝，曾因實用而普及，後來因成本與效率問題逐漸被取代，但正是在式微之際，人們反而開始重新意識到其價值，「希望創作的同時，也能傳承。」

在竹藝之路上，Inkgo亦有賴一位不可或缺的「隱形戰友」，她的母親。她說，要一人獨力完成大型作品絕非易事，十分感謝媽媽在退休後擔任助手，無論是幫忙搬運作品，還是協助她調整作品，母親均不遺餘力。母女之間更是配合默契，令她感到安心，「媽媽有藝術觸覺，不需要過多溝通，就能幫到我」。

她感慨，當許多藝術工作者面對來自家庭的壓力時，媽媽始終鼓勵她發揮才華，成為她事業上堅定的後盾。Inkgo笑稱，自己對藝術的熱愛或源自母親的遺傳與影響，「我覺得我們很合拍，我們喜歡的東西一樣，她也會明白我想要些甚麼。」

林嘉裕（右）感謝母親（左）退休後，一直擔任她的助手。 受訪者提供

媽媽是助手 也是堅實後盾

Inkgo回憶，童年最快樂的時光是與母親捏泥膠、串珠鏈；母親雖未受過專業藝術訓練，卻曾動手拆卸舊凳、重製家具，這種身教讓Inkgo從小就深信自己能駕馭不同工具。即使經歷家道中落，由「大屋搬細屋」，媽媽需重新打工賺錢，卻始終守護着她的幸福，鼓勵她追夢，「我今天會做藝術創作，且自信能做得好，都是因為媽媽的教育——有才華就應該去發展。 」

隨着作品相繼在香港藝術館及故宮博物館展出，她也獲得更多海外合作與交流機會。她觀察到，不少外國觀眾對竹感興趣之餘，也期待看到創新的作品。她亦曾在倫敦工藝周現場示範破竹工序，讓觀眾從原材料開始理解竹藝的轉化過程。今年五月，她將再次於倫敦展出「大本鐘蒸籠」作品；未來數月亦有海外交流邀請。

談及對有意傳承傳統工藝的年輕人的建議，Inkgo沉思數秒後道，「藝術的領域很大，最重要的是在這份事業中，找到想專注的那一點進發。」她說，當藝術家最難的地方在於沒有一條清晰的路徑。即便回望自己走過的這6年，她也難以給出一套標準的答案，但她始終深信，「就算是一個微小的機會，也要做到特別好。」

作品首次登陸香港藝術館，林嘉裕笑言猶如年少時的夢想終於成真。

5歲童觀展後回饋：鑽石裏放了地毯好漂亮

Inkgo新作現於香港藝術館「當下——香港藝術展」中展出。回看創作歷程，Inkgo坦言遠非想像中順利，但作品面世後，卻帶來意想不到的收穫。

竹藝雕塑作品《箭一》。

林嘉裕在作品《箭一》中，將一根竹筒兩邊各破開64份，一邊保留竹皮，一邊保留竹肉。

她分享，《箭一》以「平衡」為主題，需將一根竹筒兩邊各分開64份，一邊保留竹皮，一邊保留竹肉。兩者柔韌度與重量截然不同，考驗如何在結構上取得平衡。她說，處理竹篾時亦不能一破到底，必須精準停在指定位置，再透過火力塑形及編織，過程中任何一條竹篾出現問題，或導致作品失敗；材料本身也會影響結果，若某處曾被蟲蛀，可能在關鍵時刻斷裂。

竹藝雕塑作品《箭二》。

不過，要數最困難的，還是《箭二》。她形容那段時間是最難捱的階段，反覆修改仍未達理想效果，「香港藝術館對我來說很重要，變成比較大的壓力。」直到農曆新年，她外出拜年途中突然有靈感，才得以突破瓶頸。「我很珍惜每一次展出的機會，所以很想那件作品在展覽裏，呈現到我生活中最滿意的狀態。」她說。

這段艱辛的創作過程，亦為她帶來了意外的回饋。展覽開幕不久，她收到一位母親的訊息，分享其5歲兒子在作品前駐足良久，離開後說：「那個在鑽石裏放了地毯的藝術品，真的好漂亮」，更主動請求折返拍照留念。

Inkgo笑言，起初未能立即聯想到所指的是自己的作品《箭二》，但細想之後，卻覺得這個形容出奇貼切，很開心小朋友留意到切割的外形下，包裹着柔軟的編織。

記者：潘明卉