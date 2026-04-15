2萬新生嬰兒獎勵金︱至2月底已向逾6.5萬人發放 逾1800人獲發放兩或三次 總金額13.1億

為期3年的2萬元新生嬰兒獎勵金將於今年10月屆滿，料新一份《施政報告》會交代後續安排。根據勞福局向特別財委會提交的文件，截至今年2月28日，已向65,522名申請人發放獎勵金，總金額約13.1億元。當局指，政府正就新生嬰兒獎勵金計劃進行詳細檢討，包括分析數據和就相關課題進行深入剖析及考量，並會在過程中參考議員及社會上曾就計劃所提出的建議和意見。

66,259名嬰兒符合領取獎勵金資格 約6.5萬人獎勵金已發放

特別財委會文件披露，截至2月底，奬勵期內全港有79,999宗出生登記，當中66,259名嬰兒符合領取獎勵金資格，當中約6.5萬人的獎勵金已發放。其中在今年首2個月，有4,034名初生嬰符合資格，3,764人已領獎金，涉款7528萬元。

1820多個和20多個銀行戶口獲發放兩次和三次新生嬰兒獎勵金

立法會財務委員會於2024年1月19日通過新生嬰兒獎勵金撥款申請後，政府完成所需內部程序後，向合資格的父母，發放一筆過2萬元的新生嬰兒獎勵金。根據庫務署的紀錄，在2023年10月25日至2026年2月28日期間，庫務署分別向1820多個和20多個銀行戶口發放了兩次和三次的新生嬰兒獎勵金。

政府指在2023年《施政報告》以組合拳的方式公布一系列的鼓勵生育措施，鼓勵生育議題涉及眾多政策範疇和決策局。為加強支援在職家庭育兒，政府會分階段增設15所資助獨立幼兒中心，預計於2029年底前額外提供約1500個零至三歲的兒童日間照顧服務名額，比現時規模增加近一倍。

另外，政府自2023/24學年起透過關愛基金推行「在校課後託管服務計劃」。截至今年2月底，共有205間覆蓋全港18區的小學參與計劃，提供超過10000個名額。2025-26年度修訂預算整體開支約為5.53億元。

在房屋方面，房委會已推出「家有初生優先配屋計劃」及「家有初生優先選樓計劃」，為公屋及資助出售單位銷售計劃的家庭申請者提供誘因，以鼓勵生育。在公屋編配方面，房委會已於2024年4月1日起實施「家有初生優先配屋計劃」，凡有於2023年10月25日或以後出生而年滿一歲或以下的初生嬰兒的公屋家庭申請，均可獲縮減一年輪候時間。截至2026年2月底，已有約6800宗公屋申請在計劃下獲縮減一年輪候時間，當中約1100宗已成功獲安排入住公屋。

而在資助出售單位方面，房委會已於「居屋2024」及「綠置居2024」，落實2023年《施政報告》公布推出的「家有初生優先選樓計劃」，在新推售單位中，預留約4成單位作配額，供參加「家有初生優先選樓計劃」和「家有長者優先選樓計劃」的合資格申請者攪珠和優先選樓。凡有嬰兒於2023年10月25日或以後出生的資助出售單位銷售計劃家庭申請者，而其在申請截止日期時為3歲或以下，均符合申請資格。以「居屋2024」為例，申請期內房委會共收到約106000份申請表，其中約50000份屬家庭申請者。當中參加「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」的申請共有約19000份，佔家庭申請者約4成，當中有約800個申請者已通過「家有初生優先選樓計劃」成功購買單位。