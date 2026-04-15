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易通行︱過去3年逾3萬宗欠繳隧道費個案 最多一宗欠交27萬 9宗個案已發扣押令

社會
更新時間：18:46 2026-04-15 HKT
發佈時間：18:46 2026-04-15 HKT

「易通行」不停車繳費服務於2023年開展，逾期繳交隧道費會衍生附加費並有可能影響車輛續牌。運輸署回覆立法會議員提問時表示，於2024年、2025年及今年(截至2月)，分別向法庭轉交約8800宗、18000宗及3800宗欠繳隧道費個案。截至今年2月，按個別登記車主被裁判法院追討金額計算，最高的10人被追討的交易宗數介乎約90宗至220宗，涉及最高金額一宗個案達27萬元。

運輸署表示，按既定程序將欠繳隧道費的個案交予裁判法院處理，裁判法院正陸續審理欠繳隧道費及附加費的案件，向涉案的登記車主發出命令，要求他們就每宗個案向裁判法院繳付所有欠繳款額(包括隧道費、首次附加費175元及額外附加費350元)，以及相關罰款和訟費。

最高10人被追討交易宗數90至220宗  總金額介乎10萬至27萬

運輸署於2024年、2025年及今年(截至2月)，分別向法庭轉交約8800宗、18000宗及3800宗欠繳隧道費個案。截至今年2月，按個別登記車主被裁判法院追討金額計算，最高的10人被追討的交易宗數介乎約90宗至220宗，涉及總金額介乎約100,000元至270,000元，當中有1名登記車主已全數繳清法院追討的金額。

運輸署指最高的10人被追討交易宗數介乎約90宗至220宗，涉及總金額介乎約100,000元至270,000元。資料圖片
運輸署指最高的10人被追討交易宗數介乎約90宗至220宗，涉及總金額介乎約100,000元至270,000元。資料圖片
除了一宗已清繳個案外，裁判法院已就其餘9宗未繳付／部分繳付個案發出財物扣押令。資料圖片
除了一宗已清繳個案外，裁判法院已就其餘9宗未繳付／部分繳付個案發出財物扣押令。資料圖片

裁判法院已就其餘9宗未繳付／部分繳付個案發出財物扣押令，除非法院追討金額獲清繳，否則會由執達主任扣押及售賣車主財物以追收欠款。

另外，過去3年，隧道費服務商共收到約40000宗申請隧道退款個案，當中34000宗獲接納，主要原因為車輛的車牌號碼懷疑被人非法盜用、車牌號碼不清晰或付款平台因網絡連接不穩定而偶爾重複扣款等。隨著隧道費服務商不斷改良自動車牌識別系統、加強培訓前線員工準確辨認車牌的技巧、以及要求個別車主更換號碼有欠清晰的車牌，需要安排隧道費退款的個案已有所下降。

過去3年，隧道費服務商共收到約40000宗申請隧道退款個案，當中34000宗獲接納。資料圖片
過去3年，隧道費服務商共收到約40000宗申請隧道退款個案，當中34000宗獲接納。資料圖片

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