繼女疑自13歲起屢遭繼父非禮強姦 控方指被告為家庭經濟支柱 事主啞忍多年終揭發

中年繼父12年前到廣東度假時涉嫌非禮13歲繼女，其後1年多性侵日益嚴重，經常在寮屋住所強姦繼女，直到2021年8月2人起爭執後，繼女遷出住所。繼女及後向男友透露事件，男友覓社工求助後報警處理，繼父前年被捕。繼父今日於高等法院否認2項非禮、1項向16歲以下兒童作出猥褻行為及2項強姦合共5罪，在7男陪審團席前開審。

控方開案陳詞指，母親與前夫育有1子1女，其中女事主X 2000年生於香港，母親離婚後撫養X，2007年在內地與被告P.S.再婚，誕下2子，母親2011年取得單程證來港團聚，同居於新界某寮屋。2014年4、5月左右，被告與X等回廣東度假，期間被告曾撫摸時年13歲事主乳房。翌年3月被告在住所中用手指插入X陰道。翌月被告爬到X身上摩擦陽具，時常要求事主手淫。同年6、7月被告要求X為自己手淫，被告再脫去雙方衣物，嘗試性交，惟因X未經人事而未竟全功。

此後被告變本加厲，經常強姦X，由於事主仍然在學，家庭依賴被告為生，而且X份屬繼女，不欲引起麻煩，故啞忍多年。性侵直到2021年8月2人起爭執，X遷出住所為止。X其後向男友透露事件，男友再向社工求助後報警處理，繼父前年被捕。

案件編號：HCCC241/2025

法庭記者：陳子豪