Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

繼女疑自13歲起屢遭繼父非禮強姦 控方指被告為家庭經濟支柱 事主啞忍多年終揭發

社會
更新時間：16:51 2026-04-15 HKT
發佈時間：16:51 2026-04-15 HKT

中年繼父12年前到廣東度假時涉嫌非禮13歲繼女，其後1年多性侵日益嚴重，經常在寮屋住所強姦繼女，直到2021年8月2人起爭執後，繼女遷出住所。繼女及後向男友透露事件，男友覓社工求助後報警處理，繼父前年被捕。繼父今日於高等法院否認2項非禮、1項向16歲以下兒童作出猥褻行為及2項強姦合共5罪，在7男陪審團席前開審。

控方開案陳詞指，母親與前夫育有1子1女，其中女事主X 2000年生於香港，母親離婚後撫養X，2007年在內地與被告P.S.再婚，誕下2子，母親2011年取得單程證來港團聚，同居於新界某寮屋。2014年4、5月左右，被告與X等回廣東度假，期間被告曾撫摸時年13歲事主乳房。翌年3月被告在住所中用手指插入X陰道。翌月被告爬到X身上摩擦陽具，時常要求事主手淫。同年6、7月被告要求X為自己手淫，被告再脫去雙方衣物，嘗試性交，惟因X未經人事而未竟全功。

此後被告變本加厲，經常強姦X，由於事主仍然在學，家庭依賴被告為生，而且X份屬繼女，不欲引起麻煩，故啞忍多年。性侵直到2021年8月2人起爭執，X遷出住所為止。X其後向男友透露事件，男友再向社工求助後報警處理，繼父前年被捕。

案件編號：HCCC241/2025
法庭記者：陳子豪

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
「亞視傳奇綠葉」江圖心臟病逝 享年89歲 9年前痛失摯愛嘆人生最悲情的事
01:05
「亞視傳奇綠葉」江圖心臟病逝 享年89歲 9年前痛失摯愛嘆人生最悲情的事
影視圈
3小時前
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-14 14:15 HKT
移英女星吳日言突然貼黑白照「交代身後事」引恐慌 移民生活壓力大 曾與老公「嘈到拆天」
移英女星吳日言突然貼黑白照「交代身後事」引恐慌 移民生活壓力大 曾與老公「嘈到拆天」
影視圈
8小時前
ATM旁疑遇「新型換錢黨」 差一步中伏！ 一原因求換錢 網民嘲「夠癲」教路甩身｜Juicy叮（示意圖）
ATM旁疑遇「新型換錢黨」 差一步中伏！ 一原因求換錢 網民嘲「夠癲」教路甩身｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
惠康超市周末全場88折！全線分店折扣無上限 指定產品額外85折
惠康超市周末全場88折！全線分店折扣無上限 指定產品額外85折
生活百科
6小時前
港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人
港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人
生活百科
4小時前
姚嘉妮前夫林祖輝轉戰澳門飲食業 大讚營商環境更佳 享受當地夜生活：喺香港好耐冇試過
姚嘉妮前夫林祖輝轉戰澳門飲食業 大讚營商環境更佳 享受當地夜生活：喺香港好耐冇試過
影視圈
7小時前
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
01:40
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
社會
2026-04-14 12:21 HKT
新手公屋戶求教：廚房點樣整會實用啲？ 好心網民發AI圖幫手 靚到似私樓｜Juicy叮
新手公屋戶求教：廚房點樣整會實用啲？ 好心網民發AI圖幫手 靚到似私樓｜Juicy叮
時事熱話
4小時前