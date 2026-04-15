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宏福苑聽證會｜為何未向廣東省消防請求協助？消防處列四大因素解釋

社會
更新時間：16:24 2026-04-15 HKT
發佈時間：16:24 2026-04-15 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（15日）舉行第12場聽證會。委員會成員陳健波指出，有市民質疑為何不向廣東省消防請求協助，消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律續指，大火當晚約10時，廣東省已在邊境集結約100人及20輛消防車，惟經評估後認為人手足夠、兩地裝備不相容等因素，未有需要廣東省消防協助。

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黃思律：再多人手亦難以進入樓層

黃思律指出，當時現場已調配980名消防同事，相等於五級火警的人手規模，而全港每日執勤消防員約1,700人，雖仍有調配空間，但更重要是現場已布滿消防車，加上環境極度惡劣，再多人手亦難以進入樓層。

兩地裝備不相容

黃思律亦詳細解釋兩地裝備不相容的問題，指出內地使用的呼吸輔助器與香港不同，氣樽無法互補；內地消防喉的接頭與香港樓宇系統不配合，需另加轉接器。他強調在漆黑火場、要靠觸摸前進的環境下，要求內地同事即時適應新系統極為困難。

通訊信號存差異

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃再問及深圳消防員來港支援一事，黃強調並非人手不足，指即使增加人員和車輛，亦未必能提升救援效果。他補充指，兩地消防用語不同，香港消防使用的對講機頻道與內地不一致，難以直接溝通。

黃思律指出，在通訊方面，香港消防使用「Mayday」求救信號，內地則用普通話呼叫；香港緊急疏散的響笛為長響，內地則為分段響。在嘈雜的火場中，語言及信號差異可能造成誤會，影響安全。

應急協定對接尚未完成

至於粵港澳三方應急救援協定，黃思律解釋現時首階段主要針對地震、水浸等天然災害，雖然火災亦包含在內，但屬於較後階段，相關對接尚未完成。他總結，基於上述種種原因，今次火警香港消防未準備好請求內地協助，但長遠會朝該方向努力。

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：盧江球

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