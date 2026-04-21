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4.25全港戲院日︱今午12時起公開發售 戲票劃一收費$30 即睇上映中的金像獎得獎電影

社會
更新時間：08:44 2026-04-22 HKT
發佈時間：17:35 2026-04-21 HKT

【全港戲院日/香港電影/港產片/再見UFO/風林火山/捕風追影/像我這樣的愛情/女孩不平凡】「全港戲院日」本周六（25日）舉行，全港52間商業戲院所有場次，不論任何放映格式及影院類型，戲票均劃一票價30元。戲票今日（22日）中午12時起，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，每人每次限購4張。

4.22中午12時起發售 每次限購4張

香港戲院商會理事長袁彥文表示，「全港戲院日」不僅是每年電影文化盛事，更是全城受惠的「多贏方案」，以去年為例，單日就吸引了約19.5 萬人次入場，有效帶動戲院周邊商場、餐飲及零售商戶生意，鼓勵市民外出消費，成功連結了戲院、商戶和市民，為本地經濟和社區帶來了實質的益處。戲院日更為家庭及朋友提供一個享受共聚時光的節目，有助凝聚社區氛圍、傳遞正面訊息。

他又指，直至4月中，香港戲院票房較去年同期升近4成，當中港產片表現不錯，認為「只要有好電影，觀眾自然會入戲院睇戲」，預計今年會有50至60部電影可讓市民選擇，期望可吸引約20萬觀眾。

目前上映中的金像獎得獎電影：

《再見UFO》：

  • 最佳電影
  • 最佳導演：梁栢堅
  • 最佳女配角：衞詩雅
  • 最佳原創電影歌曲：〈華富一號〉作曲：崔展鴻   填詞：梁栢堅   主唱：黃淑蔓
  • 最佳編劇：江皓昕、錢小蕙

《風林火山》：

  • 最佳男配角：杜德偉
  • 最佳原創電影音樂：坂本龍一、Nate Connelly
  • 最佳剪接：張叔平
  • 最佳攝影： Sion Michel、Richard Bluck
  • 最佳音響效果：Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana 
  • 最佳美術指導：麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees
  • 最佳視覺效果：伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛
  • 最佳服裝造型設計：蘇柏傑、王汁

《捕風追影》：

  • 最佳男主角：梁家輝
  • 最佳動作設計：蘇杭

《像我這樣的愛情》：

  • 最佳女主角：廖子妤

《女孩不平凡》：

  • 最佳新演員：鄧濤

相關新聞：金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影

廖子妤: 冀市民入場享受大銀幕獨有震撼

活動大使、演員廖子妤表示，戲院對她而言意義非凡，不只是觀影的地方，更是她透過不同角色同觀眾分享故事的空間，希望透過「全港戲院日」令市民更願意入戲院，愛上戲院文化，享受大銀幕獨有的震撼與氛圍，感受電影力量。

戲院日入場人士較平日多3倍

文體旅局文創產業發展處文創產業專員黎細明表示，「全港戲院日」成功讓更多市民接觸電影，培養觀影文化。她指，戲院日入場人士較平日多3倍，過去三屆活動吸引逾 60萬人次觀影，約4,400萬票房，反應熱烈。她稱，今年第一季已有本地電影突破億元票房，復活節檔期票房更較去年同期倍增。政府期望好勢頭持續，並呼籲市民於4月25日踴躍入場支持香港電影並帶動周邊消費。

她又指，「全港戲院日」不只是提供較優惠的票價，更重要的是希望帶領大家重回戲院，重新體驗在電影院觀影的獨特感受，強調戲院觀影是一種值得繼續支持、值得保留的傳統與經驗。

「全港戲院日」由香港戲院商會主辦、文體旅局轄下文創產業發展處及電影發展基金資助。

記者、攝影：郭文卓
 

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