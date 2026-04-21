4.25全港戲院日︱今午12時起公開發售 戲票劃一收費$30 即睇上映中的金像獎得獎電影

【全港戲院日/香港電影/港產片/再見UFO/風林火山/捕風追影/像我這樣的愛情/女孩不平凡】「全港戲院日」本周六（25日）舉行，全港52間商業戲院所有場次，不論任何放映格式及影院類型，戲票均劃一票價30元。戲票今日（22日）中午12時起，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，每人每次限購4張。

4.22中午12時起發售 每次限購4張

香港戲院商會理事長袁彥文表示，「全港戲院日」不僅是每年電影文化盛事，更是全城受惠的「多贏方案」，以去年為例，單日就吸引了約19.5 萬人次入場，有效帶動戲院周邊商場、餐飲及零售商戶生意，鼓勵市民外出消費，成功連結了戲院、商戶和市民，為本地經濟和社區帶來了實質的益處。戲院日更為家庭及朋友提供一個享受共聚時光的節目，有助凝聚社區氛圍、傳遞正面訊息。

他又指，直至4月中，香港戲院票房較去年同期升近4成，當中港產片表現不錯，認為「只要有好電影，觀眾自然會入戲院睇戲」，預計今年會有50至60部電影可讓市民選擇，期望可吸引約20萬觀眾。

目前上映中的金像獎得獎電影：

《再見UFO》：

最佳電影

最佳導演：梁栢堅

最佳女配角：衞詩雅

最佳原創電影歌曲：〈華富一號〉作曲：崔展鴻 填詞：梁栢堅 主唱：黃淑蔓

最佳編劇：江皓昕、錢小蕙

《風林火山》：

最佳男配角：杜德偉

最佳原創電影音樂：坂本龍一、Nate Connelly

最佳剪接：張叔平

最佳攝影： Sion Michel、Richard Bluck

最佳音響效果：Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana

最佳美術指導：麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees

最佳視覺效果：伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛

最佳服裝造型設計：蘇柏傑、王汁

《捕風追影》：

最佳男主角：梁家輝

最佳動作設計：蘇杭

《像我這樣的愛情》：

最佳女主角：廖子妤

《女孩不平凡》：

最佳新演員：鄧濤

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廖子妤: 冀市民入場享受大銀幕獨有震撼

活動大使、演員廖子妤表示，戲院對她而言意義非凡，不只是觀影的地方，更是她透過不同角色同觀眾分享故事的空間，希望透過「全港戲院日」令市民更願意入戲院，愛上戲院文化，享受大銀幕獨有的震撼與氛圍，感受電影力量。

戲院日入場人士較平日多3倍

文體旅局文創產業發展處文創產業專員黎細明表示，「全港戲院日」成功讓更多市民接觸電影，培養觀影文化。她指，戲院日入場人士較平日多3倍，過去三屆活動吸引逾 60萬人次觀影，約4,400萬票房，反應熱烈。她稱，今年第一季已有本地電影突破億元票房，復活節檔期票房更較去年同期倍增。政府期望好勢頭持續，並呼籲市民於4月25日踴躍入場支持香港電影並帶動周邊消費。

她又指，「全港戲院日」不只是提供較優惠的票價，更重要的是希望帶領大家重回戲院，重新體驗在電影院觀影的獨特感受，強調戲院觀影是一種值得繼續支持、值得保留的傳統與經驗。

「全港戲院日」由香港戲院商會主辦、文體旅局轄下文創產業發展處及電影發展基金資助。

記者、攝影：郭文卓

