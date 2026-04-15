Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全港戲院日︱4.25舉行  戲票劃一收費$30  4.22中午起公開發售

社會
更新時間：15:43 2026-04-15 HKT
發佈時間：15:43 2026-04-15 HKT

由香港戲院商會主辦、文體旅局轄下文創產業發展處及電影發展基金資助的「全港戲院日」，將於4月25日舉行。當日全港52間商業戲院所有場次，不論任何放映格式及影院類型，戲票均劃一票價$30。戲票將於4月22日中午12時起，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。

戲院票房較去年同期升近4成

香港戲院商會理事長袁彥文表示，「全港戲院日」不僅是每年電影文化盛事，更是全城受惠的「多贏方案」，以去年為例，單日就吸引了約19.5 萬人次入場，有效帶動戲院周邊商場、餐飲及零售商戶生意，鼓勵市民外出消費，成功連結了戲院、商戶和市民，為本地經濟和社區帶來了實質的益處。戲院日更為家庭及朋友提供一個享受共聚時光的節目，有助凝聚社區氛圍、傳遞正面訊息。他又指，直至4月中，香港戲院票房較去年同期升近4成，當中港產片表現不錯。

戲院日入場人士較平日多3倍

文體旅局文創產業發展處文創產業專員黎細明表示，「全港戲院日」成功讓更多市民接觸電影，培養觀影文化。她指，戲院日入場人士較平日多3倍，過去三屆活動吸引逾 60萬人次觀影，約4,400萬票房，反應熱烈。她稱，今年第一季已有本地電影突破億元票房，復活節檔期票房更較去年同期倍增。政府期望好勢頭持續，並呼籲市民於4月25日踴躍入場支持香港電影並帶動周邊消費。

她又指，「全港戲院日」不只是提供較優惠的票價，更重要的是希望帶領大家重回戲院，重新體驗在電影院觀影的獨特感受，強調戲院觀影是一種值得繼續支持、值得保留的傳統與經驗。

廖子妤: 冀市民入場享受大銀幕獨有震撼

活動大使、演員廖子妤表示，戲院對她而言意義非凡，不只是觀影的地方，更是她透過不同角色同觀眾分享故事的空間，希望透過「全港戲院日」令市民更願意入戲院，愛上戲院文化，享受大銀幕獨有的震撼與氛圍，感受電影力量。

記者、攝影：郭文卓
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
移英女星吳日言突然貼黑白照「交代身後事」引恐慌 移民生活壓力大 曾與老公「嘈到拆天」
移英女星吳日言突然貼黑白照「交代身後事」引恐慌 移民生活壓力大 曾與老公「嘈到拆天」
影視圈
6小時前
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-14 14:15 HKT
港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人
港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人
生活百科
2小時前
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
01:40
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
社會
2026-04-14 12:21 HKT
ATM旁疑遇「新型換錢黨」 差一步中伏！ 一原因求換錢 網民嘲「夠癲」教路甩身｜Juicy叮（示意圖）
ATM旁疑遇「新型換錢黨」 差一步中伏！ 一原因求換錢 網民嘲「夠癲」教路甩身｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
三代同堂蝸居逾300呎公屋 40萬改造北歐風安樂窩 設計師一招破解黑廳困局
三代同堂蝸居逾300呎公屋 40萬改造北歐風安樂窩 設計師一招破解黑廳困局
家居裝修
9小時前
姚嘉妮前夫林祖輝轉戰澳門飲食業 大讚營商環境更佳 享受當地夜生活：喺香港好耐冇試過
姚嘉妮前夫林祖輝轉戰澳門飲食業 大讚營商環境更佳 享受當地夜生活：喺香港好耐冇試過
影視圈
5小時前
星島申訴王 | 記者實測 $5400入住啟德 無敵大海景套房 好過住劏房？
02:40
星島申訴王 | 記者實測$5400租住啟德 無敵大海景套房 好過住劏房？
放蛇直擊
8小時前
青年由一樓廁所窗爬出單位期間失足墮平台。梁國峰攝
00:43
屯門黃金海岸21歲青年單位廁所門壞遭反鎖 爬出窗失足墮下受傷
突發
7小時前