都大男生涉持刀襲擊女友 被控傷人罪准保釋6.24再訊
更新時間：13:10 2026-04-15 HKT
發佈時間：13:10 2026-04-15 HKT
發佈時間：13:10 2026-04-15 HKT
都大心理學男學生涉嫌3日前在荃灣橫龍街的工業大廈，手持刀鋒約15厘米的陶瓷刀襲擊女友，被控傷人罪。案件今早在西九龍裁判法院首次提堂，控方申請押後至6月24日再訊，待取事主的傷勢報告及被告的兩份精神科報告，以決定被告是否適合答辯，辯方由大律師關文渭申請保釋候訊，獲裁判官陳慧敏批准，被告准以7千元現金保釋，期間不准離港、間接或直接接觸證人及須到警署報到。
18歲被告林子信，報稱香港都會大學心理學系一年級學生，被控傷人罪。控罪指，林於2026年4月12日，在荃灣橫龍街正好工業大廈25樓某室非法及惡意傷害王佩欣。
案件編號：WKCC1669/2026
法庭記者：黃巧兒
最Hit
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
2026-04-14 11:53 HKT
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
2026-04-14 14:15 HKT
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
2026-04-14 12:21 HKT