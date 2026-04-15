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都大男生涉持刀襲擊女友 被控傷人罪准保釋6.24再訊

社會
更新時間：13:10 2026-04-15 HKT
發佈時間：13:10 2026-04-15 HKT

都大心理學男學生涉嫌3日前在荃灣橫龍街的工業大廈，手持刀鋒約15厘米的陶瓷刀襲擊女友，被控傷人罪。案件今早在西九龍裁判法院首次提堂，控方申請押後至6月24日再訊，待取事主的傷勢報告及被告的兩份精神科報告，以決定被告是否適合答辯，辯方由大律師關文渭申請保釋候訊，獲裁判官陳慧敏批准，被告准以7千元現金保釋，期間不准離港、間接或直接接觸證人及須到警署報到。

18歲被告林子信，報稱香港都會大學心理學系一年級學生，被控傷人罪。控罪指，林於2026年4月12日，在荃灣橫龍街正好工業大廈25樓某室非法及惡意傷害王佩欣。

案件編號：WKCC1669/2026
法庭記者：黃巧兒

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