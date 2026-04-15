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已婚人夫疑遭婚外情對象勒索案 法官裁定表證成立 女被告不自辯月底結案陳詞

社會
更新時間：12:42 2026-04-15 HKT
發佈時間：12:42 2026-04-15 HKT

31歲美容師疑與已婚男子發展婚外情後，在2023年6月向該男事主發訊息，涉威脅把2人親密關係向事主妻子披露，又把男事主的私密照發給事主家人和朋友等，並在一個月內持續發訊息騷擾事主及其妻，涉嘗試勒索約55萬元。涉案美容師被控勒索及威脅發布私密影像等9罪，控方今完成舉證，區域法院暫委法官周燕珠裁定案件表證成立，女被告選擇不出庭作供、不傳召任何辯方證人。案件押後至4月28日作結案陳詞，被告續准保釋候訊。

被告王見菁，否認2項勒索、4項未經同意下發布私密影像及3項威脅發布私密影像罪。

控罪指，被告於2023年6月13日至7月12日為使自己或另一人獲益，或意圖使另一人遭受損失，而以恫嚇方式、不當地要求男事主X交出5萬元，及要求X的妻子Y交出50萬元；並於上述案發期間，分別4次發布一些X的私密影像，及3次威脅發布X的私密影像，意圖致使X及Y受到侮辱、驚嚇或困擾，而X沒有同意發布該些影像。

案件編號：DCCC317/2025
法庭記者：王仁昌

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