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宏福苑聽證會｜獨立委員會或升格？陸啟康：過早公布並非聰明做法

社會
更新時間：11:34 2026-04-15 HKT
發佈時間：11:34 2026-04-15 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（15日）舉行第12場聽證會，亦是第二輪聽證會的第4場。獨立委員會主席陸啟康表示，已留意到有意見建議將委員會轉為法定調查委員會，委員會將在稍後詳細交代，並強調調查有策略，進度理想，不會因懼怕任何人而調整方向。

委員會或轉為法定調查委員會

陸啟康於會前表示，已留意到有意見建議將委員會轉為法定調查委員會，以傳召不願作供的人士。他指出，各種調查方法均有利弊，委員會已有其調查策略，過早公布並非明智之舉，最終將視乎調查進度而定。

陸啟康強調，委員會的調查進度理想，將向公眾展示其全面性，絕不會因「怕調查任何人」而改變調查方向。

證人供詞將上網

陸啟康又稱，所有證人均已向委員會及警方提交供詞，內容會納入考慮，但不會在聽證會上宣讀。為增加透明度，過去及未來的證人供詞，均會上載至委員會秘書處網站。不過，由於供詞涉及敏感資料，需時處理隱蔽，故上載需時。

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：盧江球

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