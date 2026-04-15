香港律師會繼續第三天北京公務訪問  到天安門觀禮升國旗儀式

香港律師會理事會及秘書長組成的20人代表團，繼續在北京進行第三天公務訪問。今日（15日）是「全民國家安全教育日」，清晨4時，香港律師會會長湯文龍律師偕同一眾理事已由酒店出發，前往天安門廣場觀禮升國旗儀式。

香港律師會在社交平台發文指，今晨北京東城區清晨氣溫只有約9度，寒意猶在。當國歌奏起，國旗在晨光中冉冉升起、迎風飄揚，現場氣氛莊嚴肅穆。代表團能夠在首都的重要地標見證這一時刻，深感榮幸與自豪。衷心感謝中央港澳辦和中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室的悉心安排。

巧遇逾200名於北京交流學習小六學生

觀禮期間，代表團巧遇逾200名來自英華小學的小六學生，他們正於北京進行交流學習。兩代香港人在天安門廣場不期而遇，場面溫馨。代表團欣然與同學們合影留念，共同記錄這別具意義的一刻——既是見證，更是傳承。

今晨觀禮正值全民國家安全教育日。《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》第十條列明，香港特別行政區應當透過學校、社會團體、媒體及網絡等開展國家安全教育，提高香港居民的國家安全意識和守法意識。

香港律師會指，國家安全是社會穩定的基石，是市民安居樂業的保障，也是法治長遠發展的前提。作為法律專業人士，深知維護國家安全必須以正義和法治為依歸。無論順境或逆境，法律專業始終在守護這些核心原則中擔當重要角色。在國家的堅定支持下，香港法律專業處於獨特位置。香港律師會將繼續秉持專業精神，為國家法治建設作出切實而有意義的貢獻。