宏福苑聽證會｜為何未請廣東消防協助？消防處：現場環境惡劣 再多消防人手也難以進入｜持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（15日）舉行第12場聽證會，亦是第二輪聽證會的第4場。今日將會有3名證人作供，分別是消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律、警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢，以及警務處災難遇害者辨認組（DVIU）主管鄭嘉俊。

4月15日聽證會重點：

有聲音建議將獨立委員會轉為法定調查委員會，主席陸啟康指稍後交代不願作供人士對策

消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供，稱寧願多花時間問清楚報案人資料，「好過草草了事，收線之後去錯地方」

黃思律指火災當日已召回所有正休假的同事，並開啟全部電話線及工作台，形容當時「用盡所有人員」

當日每宗個案的整體處理時間約需5分鐘，等候接駁時間平均58秒

市民致電999求助未能接通消防時，警方會改以傳真機將資料傳送至消防通訊中心處理

有居民火災時被困廁所，致電999接線生未將電話轉介消防，最終不幸喪命

黃思律認為，不應讓接線人員知悉前線疏散指令而分心，其職責是收集求助信息，而非在不了解現場實況下，輕率指示居民疏散。

因應現場環境惡劣、人手充足及兩地消防裝備不相容，故未有請求廣東省消防協助救火。

【15:10】另一名委員歐陽伯權指消防處近年積極引入新科技提升滅火救援效率，包括滅火機械人等，向黃了解更多細節。黃指已引入兩台較小型的滅火機械人，具備足夠動力拖喉進入單位，甚至能攀爬狹窄樓梯，適合在室內溫度過高、人員無法進入的環境下使用。此外，無人機已應用於近郊自動巡航，監測山火或火警；無人船亦能在前線人員無需到場的情況下執行滅火工作。

杜再問及對於深圳消防員來港支援一事，黃強調並非人手不足，指即使增加人員和車輛，亦未必能提升救援效果。其次，兩地消防用語不同，又指香港消防使用的對講機頻道與內地不一致，難以直接溝通。

消防員樓宇救火不採雙氣瓶 因體能消耗更大 令耗氣量上升

【15:05】黃指，通訊方面，香港消防使用「Mayday」求救信號，內地則用普通話呼叫；香港緊急疏散的響笛為長響，內地則為分段響。在嘈雜的火場中，語言及信號差異可能造成誤會，影響安全。

至於粵港澳三方應急救援協定，他解釋現時首階段主要針對地震、水浸等天然災害，雖然火災亦包含在內，但屬於較後階段，相關對接尚未完成。他總結，基於上述種種原因，今次火警香港消防未準備好請求內地協助，但長遠會朝這個方向努力。

陳健波再問為何呼吸輔助器使用時間始終無法延長，黃解釋，主要受限於物理條件與物料技術。若要將壓力提升至400巴（bar），目前材料尚難達到理想的安全與效能平衡。

黃指，消防人員常用的呼吸輔助器，實際上並非氧氣瓶，而是裝載加壓空氣的氣瓶。目前常見的氣瓶壓力約為大氣壓力的300倍，理想工作壓力約為300巴，在此壓力下，一般使用時間約為30至33分鐘。不過，實際使用時間會因使用者呼吸頻率而異：越緊張、呼吸越急促，耗氣越快，使用時間便會縮短。

陳健波再問能否使用雙氣瓶延長作業時間？黃指出，雖然高階呼吸輔助器確有雙瓶設計，但因重量大幅增加，消防員體能消耗更大，反而可能導致呼吸加快、耗氣量上升，彼此抵消；加上雙瓶體積較大，影響靈活性，甚至連進入門口都有困難。因此，雙瓶通常只用於隧道火災等特殊場合，一般上樓救火仍以單瓶為主，這也是全球消防單位的普遍做法。

現場環境惡劣 消防也難以進入現場 因此未請廣東消防協助

【15:00】陳健波表示，對於有市民質疑為何不請求廣東省消防協助，黃透露，大火當晚約十時，廣東省已在邊境集結約100人及20輛消防車，但消防當局經評估後認為未有需要。

他指出，現場已調配980名消防同事，相等於五級火警的人手規模，而全港每日執勤消防員約1,700人，仍有調配空間。更重要的是，現場已佈滿消防車，再多的人手亦難以進入樓層，因為環境極度惡劣。

他亦詳細解釋兩地裝備不相容的問題：內地使用的呼吸輔助器與香港不同，氣樽無法互補；內地消防喉的接頭與香港樓宇系統不配合，需另加轉接器。在火場漆黑、要靠觸摸前進的環境下，要求內地同事即時適應新系統極為困難。

金屬棚架高溫後出現彎曲凹陷 重量亦遠超竹棚

【14:45】委員會委員陳健波問外界關注使用竹棚與金屬棚架哪一個較好，黃思律指，竹棚與金屬棚架在火災中各有風險，不能一概而論，他提到，竹棚屬可燃物料，雖非易燃，但在足夠溫度下仍會燃燒。至於金屬棚架雖不會着火，惟高溫會令結構受影響，出現彎曲凹陷，且重量遠超竹棚，一旦倒塌，造成的危險可能更大。

他提到，現時搭棚常用膠索帶，一旦燒熔會令竹棚鬆脫；傳統竹篾則具柔韌性，相對耐燃。但他強調，應否全面改用竹棚或禁用膠索帶，須經科學測試才能定論。

無人機實際操作困難 飛得愈高射出來的水量愈少愈弱

【14:45】對於無人機在火場的使用，黃思律稱，消防處自2017年起對無人機的使用有研究，在山火有應用，但現時全球沒有滅火無人機可投入到實際滅火工作中，因實際上有困難，舉例無人機要連接水喉，水具重量，飛高時無人機水壓會變低，「愈飛得高，射出來的水量愈少愈弱」，而且電子零件不耐熱，可抵受溫度只有50度，卻不能太接近火場。他續指，假設無人機重80公斤，額外戴重是40公斤，飛起時會產生很強的下洗氣流，似直昇機般有機會將煙吹回火場，有煽風點火的作用。他又指，網上有滅火無人機應用的片段，都是生產商製作，實際上滅火無人機技術未成熟。

直昇機投擲水彈 有機會令棚架倒塌 影響救援

對於直昇機滅火，黃指，消防處在嘉利大廈大火中曾使用直昇機救人，並非救火，但亦對火場亦產生困難，但今次情況與嘉利大廈大火不同，涉及七座大廈，有很多濃煙，直昇機亦有氣流，而水彈的水很重，一缸水大約重一至兩噸，若直接投擲至火場，有機會令本是搖搖欲墜的棚架倒塌，會對現場消防員和逃生者有很大的影響，竹枝倒地亦會影響火場。他續指，在外圍投擲水彈，亦不入到單位內，「如果入到，落水就會入水」，而宏福苑大廈內水源很充足，「好似瀑布流落來」，在外圍投擲水彈，對滅火沒有用。

對於外面射水入單位，黃表示，一般而言，從外圍射水依靠鋼梯，一般射到單位外牆，造成水簾效果，阻止火勢蔓延，除非肯定單位內沒有人，消防員亦已撤退，才會指令鋼梯向單位內天花板射水，沖散單位內可燃氣氛，以及降溫，但始終不會救熄大火，而降溫造成的水蒸氣會向四方八面擴散，若現場有待救人士吸引水蒸氣，令呼吸道腫脹，會有生命危險。

不少道路無法承受100米鋼梯車輛重量 支撐腳架達10米寬

對於有人士認為當日消防救火水壓不足、雲梯不夠高，黃指，香港消防車的雲梯最高55米，射水可達20層樓高，與世界最先進的城市相若，如採用配備100米鋼梯的消防車，該車重量達60至80噸，很多道路無法負荷重量，而該車支撐腳架開出來有10米寬，即相當約4條行車線，深圳使用時亦有限定路線，不能進入舊區。他指，鋼梯永遠有物理限制，故內部救援和依賴內部消防系統，是消防處最重要的策略。

被問及救火時為何不拆去竹棚，黃指，受波及的竹棚會跌落，因索帶一燒便斷，若拆去竹棚，竹枝墮地，會阻礙救援工作，而且消防只要打通進入火場的道路已足夠，沒有必要拆除其他竹棚。

對於消防處有何重點改善之處，黃指，很多細節均可改善，例如科技應用、行動優次及包括接市民電話的溝通。他指，面對大型災難，作為救援隊伍，有事時可做的事都很有限，因為消防員只是血肉之軀，應從預防上著手。

【13:30】杜指，大火當日消防處長下午約3時20分動員80名非前線人員成立支援中心，開設額外18條線，主要處理Call Back工作。問如果更多人回覆求助電話會否更好，黃指已用盡資源，「18條係極限。」

杜又指，當日打了超過1500個電話。黃表示，只有一半求助者有回應，其餘無人接聽或無回應。形容負責回覆電話的支援中心是首次啟動。該支援中心曾因應颱風等啟用，但今次因應火警進行大規模回電，「應該係第一次」。

委員會主席陸啟康指，許多市民覺得有用，認為是一個成功部署。

電腦調派系與緊急訊息系統並未直接連接 現場指揮官要同時閱文字及圖片訊息

【13:00】杜淦堃提到，大火當日的救援行動共接獲約600宗求助個案，但經核實後實際只有309宗，重複比率接近五成，同一個單位或同一批被困人士，可能由當事人多次致電，或由親友代為報案，導致系統內出現多個看似不同、實則相同的個案。

黃思律指，當接獲超過4宗求助個案時，便會啟動資訊發放機制。接線人員會記錄求助者的基本資料，包括位置、年齡、性別及聯絡電話，並將資料輸入電腦調派系統（簡稱CMS）。其後，同事會透過內部即時通訊軟件「 FSD Message」，將已輸入的系統界面截圖直接發送給前線人員。流動指揮車到場後，亦會編製紙本記錄，交予前線指揮官分發。

他解釋，在流動指揮車尚未到場的初期，通訊中心同事忙於接聽大量電話，每接一宗便立即輸入系統並發送給前線。結果前線人員在早期收到許多重複的資料，影響調派及安排人員上門救援的決策。杜問「同一個單位，兩個不同部門可能不知道已有另一組同事處理，造成資源浪費？」黃坦言，這是確實會出現的情況。

黃思律指，每當發生事故，系統會開設一個全新群組，專門處理單一事件的相關求助個案，現時系統的操作介面類似一般通訊軟件（如WhatsApp），但電腦版與手機應用程式的版面略有不同，手機版缺少左側部分功能欄。最重要的資訊來自群組內的圖片，這些圖片通常由通訊中心或999報案台轉發至消防，再透過系統發送予前線。

他續指，目前消防的主電腦調派系統（CMS）與緊急訊息系統並未直接連接。通訊中心人員需以拍照方式，將CMS系統內的資料轉為圖片，再經FSD Messenger發送，即前線指揮人員既要閱讀文字訊息，亦要逐一檢視圖片內容，才能掌握每個求助個案的詳情。

他提到，並非所有前線人員均獲派部門提供的手機，能使用FSD Messenger的主要是指揮級人員。至於現場的一般消防員，由於忙於救火救人，並不會即時查閱該系統。現場亦無法直接存取CMS系統，需要流動指揮車或無線電回報處理進度。

在個案跟進方面，黃思律指，若前線人員已處理某宗求助，並不會在FSD Messenger內標記完成，而是透過無線電通知流動指揮車，再由指揮車集中回報通訊中心。通訊中心人員需以人手將處理記錄輸入封閉式的電腦系統，部分情況下，流動指揮車會使用較靈活的軟件如Excel整理資料，再將檔案傳送至通訊中心，但最終仍須人手逐一鍵入系統。未來消防處會優化FSD Messenger系統，以減少資訊重複、提升溝通效率。

另設一條消防報案熱線？999報案是政府大政策

【12:45】杜淦堃在會上播出大火當晚9時22分有求助者報警電話，求助者指單位內有哮喘長者，接線人員未有馬上轉駁至消防，向求助者稱會通知消防後掛線。杜質疑，有關電話是否即刻駁給消防。黃回應「兩睇」，最佳做法是駁予消防，例如求助者有哮喘等其他情況，難以由警方轉達，故由消防直接接聽是最理想。

杜指，「兩睇」是問題，應有清晰的溝通指引。他又指，根據消防紀錄，就上述個案，消防當晚10時11分才首次在現場收到訊息，且非警方電話通報消防。黃同意，報案的溝通有改善之處。

杜又指，999求助中心和消防通訊中心在處理大火時需緊密聯繫，是否可以有自動化系統直接將電話駁去消防，毋須交由警方轉駁。黃稱，因火災可能涉及傷亡，警方亦有需要派員到場，若可以同時駁電話至兩邊，值得探討。杜又指，部分地方火警有另一條電話報案熱線。黃回應，999報案是政府的大政策，因為一個電話較易記，且求助人未必懂得分辨需要尋求何種協助。杜指，警方前線人員如何處理有改善空間，如何做到，是消防和警方需探討的問題。

黃又指，消防處正研究系統，向求助者發出短訊(SMS)，附有連結可以分享位置，多一個利器找到地點，但缺點是定位不到大廈的位置。杜又問，很多人拍攝火災片段，可否考慮如何運用。黃指，考慮有平台收集錄像訊息，但不希望報案人分身拍片。杜指，途人應看到火勢，若報警後，可將錄像訊息傳至消防，可以影響出動和部署。

杜亦問，現場消息有否機制傳報予中心同事，因會影響接線人員如何處理求助者。黃指，現時現場有流動指揮車，用規範的訊息將訊息傳至消防通訊中心，但由於現場訊息是較籠統和整體化，難以講到針對某個單位的情況，難細緻到每個求助者應否逃生。

接線生未向受困者提意見 黃思律指不能規定首個求助電話即予意見

杜播出下午4時38分宏道閣2602的求助電話的錄音，消防通訊中心人員在電話中驚訝火勢蔓延至宏道閣。杜指，消防通訊中心理想地3時許應收到訊息，知道火勢已蔓延至宏道閣。黃指，該同事是遲了知道，但訊息已到達中心，而同事唯一消息來源是求助者電話和來自現場的標準訊息，而同事需再開螢幕才看到有關訊息。他認同應有更好的辦法去加強溝通，例如考慮向中心同事提供現場影像。

杜又質疑，有例子中，消防通訊中心人員沒有問到有沒有煙或有沒有辦法離開單位，未有向受困的求助者提供逃生訊息。杜引用中心回撥電話的指引，有建議受困者意見。杜質疑，若在首個電話，已知居民被困，聽電話的人員應該建議受困者的意見。黃回應，中心人員要衡量保持通話，或將資料交予同前線事的輕重，不能規定必須在第一個電話中講，否郥就沒有彈性。黃補充，中心人員會將資料給現場同事，包括經由輸入電腦、打電話予前線同事，以及用部門內部的即時通訊軟件，流動指揮車亦會列印紙本訊息，讓現場同事工作。

黃不同意應將給予受困者意見在指引「寫死」，因為中心人員需要衡量，若求助者要求，中心人員會講，舉例中心人員如何安慰求助者，亦不會寫落指引，否則有機會令同事講完就算。杜指出，寫落指引可以做，與「寫死」會有分別。杜總結黃的說法指，中心人員是憑經驗和在職訓練，會向受困者給予意見，黃表示同意。

接線生職責收集求助信息 非不了解現場實況下輕率指示居民疏散

【12:30】杜淦堃提到，消防處副處長陳慶勇在大火當日16時10分作出8座大廈全面疏散的決定，相關信息是否有必要即時傳達至中心內負責接聽求助電話人員。黃認為，即使接線人員知悉現場正在疏散，亦不會改變其對求助者的回應方式，例如不會叫求助者「慢慢等」或「一齊走」。

杜質疑，若接線人員不知道副處長後已下達疏散令會否構成問題。黃強調接線人員的職責是收集求助者信息並轉交前線，而非了解前線每個行動細節， 分心關注現場情況反而會造成障礙。

杜亦指出，即使系統內存在重要信息，但沒有任何措施確保接線人員知悉是否合理。黃重申，難以定義何謂「重要」，並認為接線人員不應分心了解現場實況，因為現場已有同事專責處理。

杜續指，若在下午4時10分已決定啟動疏散，能否及早通知未受影響大廈的居民離開，以挽救更多生命。黃不同意，強調必須根據實際環境判斷，指可能令居民陷入更危險的境地，接線人員未必掌握全面情況。若未經現場評估便要求居民撤離，部分人可能在公共區域遭遇濃煙或火勢，反而導致傷亡。他強調，前線同事需要上門拍門、視察環境，只有在安全可行情況下才帶領居民離開，而非單純叫他們「走」。

陸啟康關注，若火勢蔓延至宏志閣，延遲疏散可能造成更大損失，但黃回應指，每棟大廈的火警蔓延時間點不同，必須因應獨立情況作出判斷，重申全面疏散指令不應影響接線過程，亦不能簡單要求接線員指示所有居民「盡快離開」，因為居民外出後可能面對不明煙霧或火源，風險極高。

陸啟康：消防應建立更完善跨部門通報機制 檢討現行書面指引

【11:35】杜在會上播放一段錄音：一名身處火警現場的市民致電999，表示被困廁所、濃煙密佈，但接線生並未將電話轉介消防，反而一直詢問「需唔需要搵消防嚟救你走」，最後更說「你有需要你再打嚟啦，好唔好？」最終求助者不幸死亡。黃認同情況不理想，程序上應轉交消防跟進。

委員會主席陸啟康表示，消防應建立更完善的跨部門通報機制，同時檢討現行書面指引，避免「寫得太死」，導致前線人員在壓力下作出不當判斷。黃認同，目前的處理存在改善空間，並表示會就對接問題與警方進一步商討，提升整體應變效率。

致電999未接通消防怎處理？警方以紙本傳真方式將資料傳送至消防通訊中心

【11:20】對於在大火當日市民致電999求助時，很多情況下是等不到接通至消防便斷了線，黃思律稱，若等不到接駁至消防，警方有機制將資料交予消防，現時做法是以紙本形式傳真至消防通訊中心，有消防人員負責閱讀。他又承認，最佳的做法警方與消防可直接從系統分享，但有關系統未做到。

杜淦堃指出，傳真機在社會上已幾乎被淘汰，並非最高效。黃稱，早期傳輸方法選擇不多，除了傳真，就只能透過電話聯絡。

委員會主席陸啟康指，等候接駁的過程中，警員向求助者取資料，是好做法，「橫掂都係等」。杜續指，原意是盡快接駁消防，故警方不應取訊息，問題是求助人給訊息予警方，但消防不會依賴有關訊息，令求助者要重複講多次。

對於求助者斷線，黃思律指，求助者斷線，警方可以回撥求助者，或由警員口述，或者傳真，但消防沒有指引規定警方如何工作。杜指出，消防警方之間沒有溝通機制。黃稱不同意，消防警方沒有書面機制，但實際運作上有機制，警方可透過電話、其他電話線或傳真方法。杜指，若沒有白紙黑字機制，前線人員可有不同做法，令難以跟進。黃反稱，入職訓練時，已有與警察有緊密聯繫。

陸啟康問，今次出現接通警方但未能去到消防的樽頸，故是否應有機制處理。黃稱同意要探討處理方法，需要完善機制。

會否就每一動作設指引？黃思律反問：每一個動作都要寫返低？

【11:15】杜指出，曾有案例是求助者致電警方後線路中斷，但消防線路仍未接通，警員一直留守線上，最終接通後以口頭方式將火警資料轉述予消防同事，問「呢個係唔係你哋指引裏面嘅做法。」黃思律指「冇呢個嘅指引，我哋冇一個指引規定報警上點樣做嘢。 」

黃思律強調，消防通訊同事入職時會接受訓練，了解警方的報案中心運作，雙方亦有緊密聯繫。杜再問是否應就每一個動作訂立書面指引時，黃回應稱：「如果今日你話可唔可以寫返低，但係咪要就住每一個動作都要寫返低？」

他續指「我哋就住呢樣嘢，一定會再同警方去聯繫返，睇吓點樣喺雙方都可以做好啲。」

報案者表達能力及驚慌程度影響通報效率 人員經要花時間安撫

【11:00】黃思律表示，一般火警發生時，市民會致電999報警，並清楚說出單位地址。然而，今次火勢蔓延極為迅速，情況與以往截然不同。他指出，有報警者甚至未能說清楚涉及哪一座大廈。此外，中心收到大量來電並非由當事人親自求助，而是由他人代為致電，代報者往往不清楚求助者或親友的確實位置，導致前線人員需花費大量時間核實資料。

黃思律續稱，報案者的表達能力及驚慌程度亦影響通報效率，人員經常需要花時間安撫對方，讓其慢慢陳述，這個過程同樣消耗寶貴時間。他承認，現有指引大多是根據以往經驗制定，在今次事件中很多情況未必適用。但他強調，指引並非鐵板一塊，不會強制前線人員機械執行。他說：「將在外，軍令有所不受。」訓練旨在培養指揮官因應現場情況隨機應變的能力，並非硬性指標。雖然所有命令均設有規範，人員亦會盡量遵循，但在如此大規模的事件中，前線同事在許多細節上都運用了個人智慧與應變能力，盡力完成工作。

指引指向救助人問資料不應逾一分鐘 惟火災當日對話內容時間長逾倍

【10:55】杜指，據統計，消防處接獲的求助電話中，扣除等候時間後，每通電話的平均通話時長約為3分54秒，實際對話內容約2分鐘。然而，接線人員在通話期間需同步輸入資料至電腦，並透過無線電或其他方式將求助信息轉達予前線同事。因此，每宗個案的整體處理時間約需5分鐘。

以宏福苑大火為例，事發後所有來電的平均等候時間為58秒，即約一分鐘內可獲接聽。黃思律指出，雖然58秒的表現並非理想，但處方目標是「越快越好」，並期望能即時接聽每通電話。

杜根據消防處指引明確指出：「人員應於最短時間內從求助人口中取得所需資料，而在大多數情況下，需時不應超過一分鐘。」然而，實際操作中，收集完整資料通常需要2至3分鐘，甚至更長。

黃思律解釋，上述指引並非硬性指標，而是為前線人員提供的目標框架。由於不同求助者的表達能力、語言差異，如外語個案等因素，實際所需時間可能遠超一分鐘。以宏福苑事件為例，由於情況特殊且史無前例，通話時間超過一分鐘屬可理解情況。黃思律表示，會檢討指引的寫法，並考慮如何更清晰地向同事傳達「盡快處理」的原則，而非設立僵化的時間限制。

動員80人成立支援中心開設18條熱線作回撥程序： 已經用盡所有人員

【10:45】杜指，警方設有三個999報案中心，合共207條電話線，而消防通訊中心則只有30條線，日間最多37人當值，晚間31人，同一時間最多只能處理30宗求助個案。

他指， 警方接獲報警後應盡快將個案轉介至消防，而不應在接線時花時間反覆詢問求助者資料，在電話錄音中，有求助者被要求重複陳述情況，導致延誤。杜認為，由於警方線路較多，消防線路有限，經常出現「塞車」情況，部分求助電話在轉駁至消防時需要排隊等候，黃思律表示並不掌握警方內部的具體運作情況。

在另一段電話錄音中，一名居住於宏昌閣的市民發現火警後立即致電999。接線生以比較惡的態度叫對方「唔好收線」，並嘗試核實起火樓層及現場情況。求助者表示自己身處502室，與98歲的婆婆同住，屋內已湧入大量濃煙，「啲煙上晒入大廳」，情況危急。雖然當時煙霧暫時減退，但求助者坦言「好驚」，要求消防員盡快帶她們離開。接線生回覆「我哋會派消防員嚟搵你」，並確認已調派救護車及消防車趕赴現場。

黃指，消防處當時動員80人迅速成立支援中心，並開設18條熱線。他解釋，支援中心主要負責後續callback程序，即向已掛線的求助者重新聯絡，核實情況「同事知道好急切，早得一秒得早一秒。」

黃思律透露，當日已召回所有正休假的同事，並開啟全部電話線及工作台，但仍需從總部臨時抽調人員放下原有工作前來支援。「我哋已經用盡所有人員。」 他強調：「一定要去改善，無論人手、硬件、技術上面，我哋都希望可以將之後嘅運作做得更好。」

報案人須重覆回答相同資料 黃思律：寧願多花時間取正確資料

【10:25】杜在聽證會上播放一段求助電話錄音，有一名市民目睹宏福苑發生火警，大廈外牆維修棚架起火，隨即致電求助。

杜指出，根據處理緊急電話的程序，接線警員應首先詢問火警位置及報案人身體狀況。然而，在宏福苑個案中發現，報案人往往需要向消防重複已向警方提供的資料，部分人因驚慌而承受額外壓力。杜提問「若警方與消防之間未能共享資料，會否考慮優化機制？」

黃思律回應稱，現行程序是經多年經驗累積而成，強調所有救援工作關乎生死，最關鍵是準確取得地址及聯絡電話。「以前試過錯一個門牌號碼，就搵唔到現場。」他承認，重複問資料或會令報案人更緊張，但同事每日面對此類情況，會盡量以平和手法引導。他強調 ：「你今日問我會唔會因為噉樣可以慳到時間，我嘅答覆係：我寧願花多啲時間攞正確嘅資料，好過草草了事，收線之後去錯地方。」

火災當日接373宗求助個案 平均在1分鐘內接聽

【10:20】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律，2002年8月加入消防處，2025年10月擔任副消防總長（行動支援及專業發展），主要負責職業安全健康、消防通訊中心，並為各消防行動總區及救護總區提供行動支援，其轄下部門包括行動支援科、招聘訓練及考試科、調派及通訊科、工程及安全科，以及消防訓練學院。

黃思律指，火警當日晚上七時半抵達現場，一直工作至翌日早上九時半，主要負責加強前線與消防通訊中心（FCC）之間的溝通。他指出，雖然其職級一般無需親赴火場，但因當日接獲大量求助，加上溝通需加強，處長特意指派他前往現場，協助成立支援中心以提升通訊效率。

杜淦堃指，黃思律的供詞提到，當日消防處共接獲373宗求助報案，大部分經999報案中心轉介，並能在平均一分鐘內接聽來電，黃認為入職標準大致能應付當日電話量，又解釋現行機制：所有999來電先由警方指揮及控制中心接聽，若確認涉及火警，便會轉駁至消防處，並建立三方通話，讓求助者、警方及消防同時在線。警方角色為協助轉交資料，求助者仍需直接向消防處提供資訊。

陸啟康：稍後交代不願作供人士作供方法

【10:11】獨立委員會主席陸啟康在聽證會開始前表示，關於外界建議將獨立委員會轉為法定調查委員會。陸指出，留意到有報道提及部分人士不願出席委員會作供，並要求委員會向行政長官建議改為法定調查委員會，以強制相關人士出席。委員會已清楚聽到這些聲音，但強調調查方式涉及策略考量，不同方法各有利弊。現階段過早交代具體處理方式，在策略上並不恰當，亦非明智之舉。最終決定將取決於調查所獲取的資料及整體進度。他重申，委員會是公開調查，絕不會因為顧忌調查任何個別人士而改變調查方向。目前調查進展非常理想，從已掌握的資料來看，調查是公平公正的。他呼籲公眾給予委員會多一點耐心，委員會稍後會詳細解釋並向公眾交代所有決定。

他又稱，關於證人供詞的公開安排。陸啟康表示，為讓公眾了解完整內容，所有證人向委員會提交的書面證供，將會上載至委員會秘書處網站。由今日起，每日聽取證詞後，相關供詞將於同日上網；早前證人提交的書面證供亦已陸續上載。由於部分資料涉及敏感或個人私隱，需適當處理後方可公開，故需時完成相關工作。

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：盧江球

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