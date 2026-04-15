每日雜誌｜藝展潮催生私人導賞服務 標榜專業部分收費不菲 康文署：不容許收費私人導賞

過去數月，本港接連舉辦多項藝術展覽活動，吸引大批旅客及市民入場，掀起一股觀展熱潮。隨着公眾對展覽導賞的需求日益增加，坊間亦出現標榜由專業人士提供展品講解、拍照及服裝指導等的私人導賞服務，收費由數百元至逾千元不等。有業界人士認為，該類「私人導賞」屬於相對新興的商業模式，過往並未將其視為主要收入來源，故難以界定有關服務的質素好壞。康樂及文化事務署回覆指，不容許在轄下博物館進行收費私人導賞活動；西九文化區管理局亦強調，任何人士不能進行未經館方安排或批准的導賞活動。

本報發現，社交媒體有機構聲稱可於香港故宮博物館內提供「古埃及文明大展」的私人導賞服務。

本報記者在內地社交媒體「小紅書」以「藝術展覽導賞」為關鍵字搜索，已發現不少針對香港展覽的私人導賞帖文。以今年3月舉行的巴塞爾藝術展（Art Basel）為例，一對一的私人導賞，有人開價1650元一日，除了基本的門票、展品講解外，更聲稱可規劃高效觀展路線及提供拍照、服裝指導，甚至以「svip當天擁有遇見超多明星的機會」作招徠。該帳戶自稱「參與畫廊與文化藝術類基金會的策劃與營運工作」，具策展人及藝術寫作者等多重身份，並擁有海外藝術院校及本地大學學歷。

有藝術界人士透露，該類私人導賞服務非近期才有，亦認識有經優才計劃來港的內地人士，從事兼具藝術與商業元素的工種，會在巴塞爾藝術展期間擔任「藝術顧問」，帶領客戶觀展或舉辦一系列活動。她指出，目前服務的需求已從藝術愛好者，逐步擴展至商業人士。

今屆藝術中環（Art Central）匯聚117間畫廊及逾500位來自香港、亞洲與世界各地的藝術家。 中新社

她續指，雖然部分人是為了「打卡」而進場，但過程中仍有機會接觸藝術，拓闊對藝術的認識，具備一定程度的教育效果，並指類似情況在海外也常見。惟該人士補充，業界一般多以推廣展覽為目的提供免費導賞，雖然目前難以界定私人導賞的質素好壞，但相信大眾仍能透過社交媒體的評價紀錄作出判斷。

有藝術家曾收做私團邀請

除了短期的藝術展覽，私人導賞服務亦滲透至博物館的熱門展覽。有不願具名的藝術家向本報表示，其作品在博物館展出期間，曾收到私人導賞邀請。對方聲稱將會舉辦導賞活動，希望她能到現場介紹作品。該藝術家隨後向館方求證，確認該導賞活動並非由官方舉辦；穩妥起見，她最終拒絕了邀請，也無法得知最終該導賞活動的具體情況。她表示這類私人導賞服務在以前不多見，個人對此現象持保留態度，不願立刻判斷其好壞。

為進一步了解服務內容，記者以一家六口計劃五一黃金周來港旅遊2日，希望遊覽香港不同博物館為由，向一間聲稱是本地團隊的導賞機構A查詢是否所有博物館都能提供私人導賞，對方回覆「可以的」，並強調是香港持牌導遊。當記者查詢能否去香港藝術館或香港歷史博物館時，對方卻表示，「香港藝術館逛的（得）很快，展品不如故宮」，並補充「現在故宮有埃及館，很火爆。M+的展品又好過藝術館」。

6人兩日行程盛惠7000人幣

機構A隨後提供為期2日的博物館行程，首日遊覽香港故宮博物館及M+博物館；次日遊覽香港藝術館、星光大道及香港歷史博物館，優惠價為人民幣7000元，不含門票及交通費，更以「五一老師檔期滿」為由，叮囑記者要提早預約。

導賞機構A開價人民幣7000元，提供2日博物館私人導賞服務。 對話截圖

導賞機構A提供M+博物館特別展覽「趙無極：版藝匠心」的私人導賞服務。 網上截圖

問到其提供的私人導賞與官方導賞有何不同時，機構A則表示官方導賞需每個展館分開報名，每次45分鐘，而機構可以一次性提供3小時的導賞，「故宮導賞員質素參差不齊，我們是香港最好的講解員，故宮開館以來就開始講解，給研學、領導、商務、上市公司都講解過」，並稱官方導賞需要「拼團」，但機構的專業老師可以單獨服務，解答問題，更稱曾有客人特意組團來聽講解。

該機構其後截圖香港故宮博物館的古埃及文明大展導賞費用給記者，稱一位就收費900元，讓記者對比一下。惟記者發現，有關截圖為「策展人導賞團」費用，根據官方網站，公眾導賞收費實為340元。

另一間導賞機構B，則主打古埃及文明大展，表示可提供2小時「深度講解」，收費為人民幣355元，大小同價，並稱「已經是比較優惠的價格了」。當記者查詢與官方導賞的有何分別時，對方回覆稱「香港故宮沒有講解哦」。該機構標榜講解員人均經驗300場以上，講解生動有趣，通俗易懂，並配備專業耳機設備，避免「蹭聽」情況。

導賞機構A稱官方導賞員質素參差不齊；導賞機構B則稱香港故宮博物館沒有官方導賞。

西九管理局：必須事先授權

康文署回覆本報指，署方不容許在轄下博物館進行收費私人導賞活動，若有發現，博物館職員會拒絕有關人士進入博物館，或要求他們離開博物館。署方續指，香港藝術館、香港歷史博物館、香港文化博物館、香港抗戰及海防博物館、孫中山紀念館及香港科學館等均設有免費公眾導賞服務，公眾人士可即場參與，詳情載於相關博物館網頁。

西九文化區管理局同樣表示，任何人士如進行未經館方安排或批准的導賞活動，館方有權要求其即時停止有關活動，或請其離開場地。

管理局續指，M+博物館及香港故宮文化博物館均提供免費語音導賞，設有廣東話、英語及普通話版本，訪客可透過流動裝置免費享受語音導賞服務，探索館內展品與它們背後的故事。

業界一般多以推廣展覽為目的提供免費導賞，目前難以界定私人導賞的質素好壞。 藝術界人士

都大辦藝術導賞員培訓課程 包含30小時實務培訓

不少人曾有「看不懂」博物館或藝術展覽展品的經驗，本地近年推出不少與藝術導賞相關的培訓課程，冀將專業知識轉化為引人入勝的導賞解說。

本地近年推出不少與藝術導賞相關的培訓課程。 中新社

香港都會大學李嘉誠專業進修學院與香港導賞員學會合作開辦藝術導賞員專業證書課程，內容涵蓋中西藝術史、文物考古及導賞的知識與相關技能，另設有約30小時實務培訓。都會大學兼讀制及海外課程學部表示，導賞員需因應不同觀眾背景調整講解策略，例如為本地市民導賞時，可運用更多本地化的比喻、集體回憶或生活經驗，容易引起共鳴；面對內地或海外訪客，則需補充更完整的文化與歷史脈絡的解說。

香港中文大學美術系副教授譚偉平表示，藝術鑑賞需建基於扎實知識，甚至包括實際接觸文物的經驗。他以鑑賞歷史文物為例，鑑賞者須具備判斷朝代的特質與器物的美感，例如唐代有胡風；宋代則講求精細，可以放在手上、書房把玩。鑑賞者亦需理解作品的精神內涵，例如北宋繪畫中的大山，反映崇尚自然、雄偉；南宋時則因一路遷都，整體呈現一種空寂。

他續指，隨着20世紀藝術運動，達達主義、立體主義等不同主義的出現，將藝術概念化、方法化及理論化；若缺乏相關知識，觀眾往往難以理解作品內涵。對於導賞標準，他認為雖然藝術史知識不可或缺，但鑑賞並無唯一答案，同一作品可因觀者背景不同而產生多元詮釋。

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