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考車牌︱去年輕型貨車合格率不足三成 合併試排期要等158日

社會
更新時間：23:06 2026-04-14 HKT
發佈時間：23:06 2026-04-14 HKT

香港考車牌「一take pass」非易事，根據運輸署書面回覆立法會議員時透露，2025年私家車（合併試）有33,989人應考，惟合格人數僅得11,280人，合格率約為33.2%；同期輕型貨車（合併試）應考人次為31,145人，合格人次只有8,914人，合格率僅得28.6%。輕型貨車（合併試）應考人數略少於私家車，但合格人數明顯更低，導致合格率進一步下降。

考車牌︱合併試排期時間逐步回落

如果考試「肥佬」後要重考，恐怕要等一段較長日子。根據運輸署最新數據，2025年12月私家車（合併試）和輕型貨車（合併試）的平均輪候日數，雖然有縮短，但仍然要等161及158日。私家車（合併試） 平均輪候日數由1月的205日，持續波動至12月下降161日，全年累積減少44日，其中12月的數字較11月再減少7日。

至於輕型貨車（合併試），其平均輪候日數亦由1月的194日，反復回落至12月的158日，全年累積減少36日。單計12月，輪候時間較11月減少5日。

73%「肥佬」考生中籤揀快期

為善用因考生申請駕駛考試延期或臨時取消考期而騰出的考期空缺（俗稱「快期」），運輸署設立了重考生快期預約服務。由2023年3月28日起，重考生可登記參加重考生快期抽籤，快期空缺以電腦抽籤方式分配。由抽籤安排開始實施至2025年12月，中籤並已揀選考期的人次比率由2023年4月的28%增至2025年12月的73%

84名考牌官編制不變

輪候考試時間長與否，或許與考牌官的人數有關係。根據運輸署數據，2025/26年度，運輸署駕駛事務組編制共有19名一級考牌主任、65名二級考牌主任及72名其他職系人員，員工開支約為7,745萬元。而在2026/27年度，一二級考牌主任編制不變，而其他職系人員會減少至71名，估計能節省25萬元薪酬開支。

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