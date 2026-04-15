全港各區響應國安教育日 黃大仙區孕育800名「國安小老師」 大埔同樂日共築國安意識

為響應4月15日「全民國家安全教育日」，適逢國家「十五五」規劃開局之年，加上中央政府年初發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，本港各區積極舉辦活動以深化青少年的國家安全意識。其中黃大仙區舉辦的「國安小老師」計劃，今年首度納入中學生參與培訓，並採用「以大帶小」創新模式傳授國安知識；大埔區亦舉辦了「《國安‧家好》同樂日2026」，透過問答比賽及資訊展覽，讓學生以更輕鬆的方式了解總體國家安全觀。

由愛心全達慈善基金主辦、黃大仙民政事務處贊助的第四屆「愛在黃大仙 國安小老師 2026」分享會，3月28日於慈雲山聖文德天主教小學舉行。活動吸引了35間中小學及幼稚園參與，共計600多名學生出席。

中學生製作教材向小學生講解國安

今年活動推出「升級版」，首次邀請中學生參與培訓，並採用「以大帶小」的創新模式，由中學生擔任「國安小老師」，將國家安全知識傳授予小學生；小學生其後再將有關知識傳遞予幼稚園學生。作為主禮嘉賓之一，民政事務總署署長杜潔麗致辭時表示，計劃旨在鼓勵中學生以淺白易懂的方式傳遞國家安全的重要性，讓國家安全理念融入日常生活。杜潔麗與其他嘉賓也觀看了小學生「國安小老師」示範如何以深入淺出的方式向幼稚園學生講解國旗的意義。

黃大仙民政事務專員胡鉅華表示，年輕人是社會棟樑，應自小培養其國家安全意識。「國安小老師」計劃舉辦至今已培育800名「國安小老師」，成效正面。他續稱，今年加入中學生參與後效果更佳，相對於小學生的繪本教材，中學生在接受培訓後會親自製作教材，對國安範疇有更深理解：「例如有學生選擇『文化安全』課題，以生活化形式介紹文物，並與小學生一起製作勞作，令學習變得更生動有趣。」

他希望學生能自發向親友宣揚國安知識，發揮薪火相傳的效應，讓教育的深度與廣度持續擴張。愛心全達慈善基金主席黃業坤亦強調，「國安則港安，國安則家安」，國安教育必須從小做起，做到「多、好、妥」。該基金秘書長兼董事姚逸華則寄望明年能進一步發展，由中學生向家長分享國安知識。

大埔國安同樂日 問答比賽輕鬆推廣國安

另一方面，大埔民政事務處與大埔區撲滅罪行委員會，4月11日於大埔超級城舉辦《國安‧家好》同樂日2026。活動內容豐富，包括大埔區中小學公民常識問答比賽總決賽及頒獎禮，民政總署署長杜潔麗亦親臨主禮及頒獎。同場亦舉行大埔區傑出警務人員頒獎禮，以及大埔區青年網絡海陸空義工團頒獎禮，表揚默默守護社區的英雄及熱心服務社區的年輕人。

活動現場更設有國家安全教育展覽，以及多個由關愛隊與大埔區少年警訊籌備的國安主題攤位遊戲，令參加者在遊戲中學習國安知識，更可以換到精美紀念品。大埔民政事務專員鍾慧婷表示，處方在活動中擔任統籌角色，希望以輕鬆手法加深市民及學生對國家安全觀點的認識。

她更提及，為了強化學校國家安全教育的氛圍，大埔民政處與香港教育大學於昨日也合辦「2026 年大埔區全民國家安全教育日 – 創作比賽嘉許禮」，頒發由大埔區中小學及幼稚園學生參與、以「國家安全」為主題的比賽系列獎項，鞏固學生國民身份認同。

《國安‧家好》同樂日吸引超過2500人次參與，大埔區撲滅罪行委員會主席陳佩添指出，同樂日今年步入第四年，已成為區內年度標誌性活動，效果超出預期，他期望日後繼續透過多元化活動，提高居民對國家安全的意識。

