宏福苑聽證會︱總警司曾淑賢明日將作供 曾於簡報會哽咽難將所有失蹤者帶出來

宏福苑大火獨立委員會明天（15日）繼續舉行聽證明，根據委員會上載的證人作供時間表，明日將會有3名證人作供，分別是消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律、香港警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢，以及香港警務處災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊。

總警司曾淑賢和警司鄭嘉俊在宏福苑大火救援期間，不時參與傳媒簡報會，交代最新情況。其中，曾淑賢在一次簡報會中，提及一些遺體燒成灰燼，未必能將所有失聯人士帶來時，一度眼紅哽咽、語帶顫抖，場面令人動容。

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