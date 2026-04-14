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涉分飾援交中介及嫖客誘騙少女性交 無業男被控5罪提堂

社會
更新時間：17:51 2026-04-14 HKT
發佈時間：17:51 2026-04-14 HKT

36歲無業男涉嫌一人分飾兩角，同時假扮援交中介及嫖客，誘使15歲少女與其發生性行為，之後更騙少女交出1.3萬元。少女報案後揭發此案，無業男被控以虛假藉口促致他人作非法的性行為等5罪，今於屯門裁判法院首次提堂。裁判官押後案件至4月16日再訊，期間被告須還押警方看管。

被告葉家成，報稱無業，被控兩項以虛假藉口促致他人作非法的性行為罪、兩項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪，及一項以欺騙手段取得財產罪。

控罪指，被告於2026年4月4日，在元朗擊壤路12號福業樓2樓銀宮酒店以虛假藉口，即假扮援助交際中介人，促致女童X在該酒店作非法的性行為；及被告同日同地與15歲女童X，非法性交。被告另於2026年4月8日，在元朗天水圍天恩路12號嘉湖海逸酒店以虛假藉口，即假扮援助交際中介人，促致女童X在該酒店作非法的性行為；及同日同地與女童X非法性交。

以欺騙手段取得財產罪指，被告於2026年4月5日至4月7日之間，首尾兩日包括在內，在香港以欺騙手段而不誠實地取得女童X的港幣1.3萬元，意圖永久地剝奪女童X的財產。

案件編號：TMCC698/2026
法庭記者：雷璟怡

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